Panely osvěží paměť národa

Lidé kolem nich chodí denně, aniž by vnímali jejich původ. I to je důvod, proč vznikla výstava Příběhy míst topografie soudobé paměti národa.

Hana Orlitová s Martinem Vitkem ve čtvrtek v podvečer otevřeli výstavu Příběhy míst topografie soudobé paměti národa v kostele sv. Josefa ve Fulneku.Foto: DENÍK / Ivan Pavelek

Výstava je od čtvrteční vernisáže k vidění v kostele svatého Josefa ve Fulneku, kam ji zapůjčilo Muzeum města Ústí nad Labem. Podílely se na ní Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky a také Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

„Fotografie znázorňují především pamětní místa ve veřejném prostoru, což jsou pomníky, památníky nebo pamětní desky. Cílem je prezentovat dosud realizovaný výzkum a dokumentaci pamětních míst," uvedla Hana Orlitová, pracovnice Muzea Novojičínska.

Součástí výstavy jsou dva souběžné projekty. Prvním je Akce Fulnek, který přichystal historik Muzea Novojičínska Martin Vitko. Ten uvedl, že by rád přispěl zpřístupněním témat, které jsou veřejnosti spíše neznámé nebo se pohybují v rovině mýtů a nejasností.

Takovým případem je i zavraždění strážmistra Rudolfa Cigulu při výkonu služby na silnici z Oder do Fulneku v roce 1952. „Byl jsem překvapený jaký tragický, ale rozhodně zajímavý osud se za tímto jménem skrýval. Právě ten pomníček je jakýmsi výrazem soudobé paměti národa," uvedl Martin Vitko a upozornil, že příběh je k zhlédnutí na čtrnácti panelech v oratoři kostela.

Třetí projekt má název Výprava. „Je to celoroční soubor pěti mikrovýstav, který s výstavou paměti národa tematicky koresponduje. Tentokrát jsme vzali trochu širší záběr. Tou pamětí jsou místa ve Fulneku, která bych ráda představila zvláště mladší generaci," sdělila Hana Orlitová.

Doplnila, že cílem je mikrovýstavou představit dětem dané místo. „Děti si tady vyplní pracovní sešit, vydají se na dané místo, tam zdokumentují, co vidí a potom se doma vyptají na subjektivní paměť svých rodičů a prarodičů, na to, co si kdo pamatuje.

Po těch pěti mikrovýstavách každému vznikne malá historická knížka o místech ve Fulneku," upřesnila Hana Orlitová, která na závěr vernisáže řekla, že by byli rádi, kdyby lidé přinesli fotografie a další artefakty vztahující se k historii Fulneku. Muzeum by z nich vytvořilo databázi, kterou by využívalo při dalších výstavách.