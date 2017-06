Peltagate: stop stavbě šaten v Bílovci

Nové zázemí pro sportovce tak brzy nebude. Nařízení ministryně se dotklo i klubu v Bílovci.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Lukáš Kaboň

Těžce musel předseda Školního sportovního klubu (ŠSK) Bílovec Peter Šloff obhajovat na posledním zasedání zastupitelstva Bílovce projekt stavby šaten a dalšího zázemí ve sportovním areálu v Bílovci.

Někteří zastupitelé totiž zpochybňovali průběh výběrového řízení na dodavatele stavby a zejména to, že při něm nebyl přítomen zástupce města.

Zastupitelé totiž měli rozhodnout o tom, zda schválí 9,3 milionu korun na realizaci záměru výstavby šaten pro sportovce. Peter Šloff přítomným osvětlil, že ŠSK Bílovec obdržel dotaci 13 milionů korun od ministerstva školství, které určilo ŠSK jako hlavního investora, jenž zodpovídá za dokumentaci a kontroly. Poté zastupitelé dotaci města odsouhlasili a zdálo se, že stavbě šaten nic nebrání.

Realita je ale jiná. Po kauze předsedy Fotbalové asociace České republiky Miroslava Pelty ministryně školství Kateřina Valachová vyplacení všech schválených dotací zastavila. ŠSK tak má problém.

„Ministryně stopla všechno, teď čekáme, jako všichni ostatní, co bude dál. Někteří už měli všechno nachystané, někteří, co vím, už i začali stavbu. Není to tak jednoduché, jak si to paní ministryně představuje," sdělil redakci Novojičínského deníku Peter Šloff.

Předseda ŠSK zároveň přiznal, že momentálně neví, co bude dál. „Možná, až tam bude nový ministr, tak se něco pohne, ale momentálně nikdo nic neví. Nemáme žádné informace," poznamenal.

Jak to dopadne s penězi z ministerstva, zatím nikdo neví, o peníze z města ale ŠSK zatím nepřijde. „Určitě to ponecháme v rozpočtu, s tím, že pan Šloff z toho ale prozatím nemůže čerpat ani korunu. Podmínkou poskytnutí té naší dotace je, že ty peníze jsou vázány na dotaci z ministerstva. Pokud budou peníze z ministerstva školství uvolněny, bude vše pokračovat," uvedla místostarostka Bílovce Sylva Kováčiková s tím, že odsouhlasených 9,3 milionu korun má město blokováno a na příštím zasedání zastupitelé dostanou informaci, že tyto peníze zůstávají v rozpočtu. „Pokud by ke stavbě nedošlo, pak ty peníze můžeme použít v rámci rozpočtu," doplnila Sylva Kováčiková.

Sportovci tak stále mohou věřit, že se nebudou muset chodit převlékat i nadále do sklepních prostor Dělnického domu, který je přes ulici naproti sportovního areálu.