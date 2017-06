Pět triatlonů v pěti dnech byla výzva

Dosáhl toho, čeho žádný z Čechů před ním. Michal Šubrt z Oder zvládl triatlonovou výzvu Epic 5, navíc v rekordním čase.

Michal Šubrt z Oder bral závod Epic 5 jako výzvu.Foto: photos.google.com

Příběh Michala Šubrta začal před několika lety, když se rozhodl totálně změnit svůj životní styl a začal se věnovat sportu.

O závodě Epic 5 se dozvěděl od známého. Byla to výzva, pro kterou se nadchl a začal dělat vše pro to, aby mohl tuto extrémně náročnou akci zvládnout. „To bylo asi rok a půl před startem, než jsem se s tím úplně ztotožnil," říká Michal Šubrt.

Přihlásil se a čekal, zda projde výběrem organizátorů, protože v té době za sebou neměl žádný delší triatlon. „Ředitelka závodu mě upozorňovala, že to nemusí vyjít, ale vzhledem k tomu že jsem měl za sebou nějaké běžecké čtyřiadvacetihodinovky, tak mě vzali," pokračuje Michal Šubrt a opět dodává, že Epic 5 byla pro něj od chvíle, kdy se o soutěži dozvěděl, meta, na které chtěl dosáhnout.

Epic 5 by se dal nazvat „pentatriatlonem". Koná se od roku 2010 na havajských ostrovech. Účastník musí zvládnout v pěti dnech pět klasických triatlonů neboli Ironmanů, tedy uplavat 3,86 km, odjet na kole 180,25 km a uběhnout maratonských 42,2 km.

Každý triatlon absolvuje účastník na jiném ostrově. „Nikdo nelimitoval závodníky tím, za jak dlouho to mají zvládnout. Limitem byl odlet letadla na další ostrov. Když by to člověk nestihl, nedostal se dál. Je fakt, že někteří se někdy třeba vůbec nevyspali," poznamenává Michal Šubrt s tím, že odlety letadel stihlo pokaždé všech deset letošních účastníků, včetně jediné ženské účastnice.

Michal Šubrt přiletěl na Havaj se zlomeným malíčkem na levé noze, který si paradoxně zlomil doma v obývacím pokoji. Zranění prý ale nebylo žádným handicapem. „Ortoped mě to naučil tak zafixovat, že to při tom závodě šlo bez problémů," vysvětluje Michal Šubrt.

Nato přiznává, že první den měl trochu krizi z přehřátí a k tomu ho ještě na kole potkal defekt. Skončil druhý, na dalších ostrovech už dobíhal vždy jako první. Zhruba dvanáctihodinovým denním průměrem přepsal 10. května historické tabulky závodu. Nový světový rekord v této náročné soutěži tak je 60 hodin 35 minut. Michal Šubrt to bere skromně jako naplnění jedné výzvy. Na otázku, zda se dá dosáhnout ještě nějaké vyšší mety, odpovídá s úsměvem: „Něco najdu".