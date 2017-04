Piaristické zahrady otevřely po zimě své brány

Slunečné a teplé počasí, kulturní program pro dospělé a soutěže pro děti. To je kombinace, která v sobotu 1. dubna přilákala do klášterní zahrady v centru Příbora mnoho návštěvníků.

Piaristické zahrady se po zimním spánku opět zpřístupnily veřejnosti a došlo také ke slavnostnímu otevření nové brány do areálu, a to směrem od náměstí z ulice Karla Čapka.

Zatímco si dospělí vychutnávali tóny hudební skupiny Stanley's Dixie Street Band, děti se v kostýmech víl a skřítků vyřádily v různých soutěžních disciplínách.

„První den otevření byl nejen díky počasí skutečně vyvedený, a tak doufáme, že tomu tak bude i po zbytek roku a návštěvníci budou zahrady využívat k relaxaci i zábavě," pochvalovala si vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu příborské radnice Iveta Busková s tím, že zahrady budou lidem otevřené v dubnu a v říjnu denně, a to v době od 9 do 19 hodin a v období od května do září pak od 9 až do 21 hodin.