Pod Trúbou vzniká muzeum pravěku. Nabídne i repliku jeskyně Šipky

Nové lákadlo pro turisty bude mít nejpozději na počátku příštího roku město Štramberk. Muzeum s pravěkými expozicemi ponese název po místní světoznámé jeskyni Šipce.

Ilustrační foto.Foto: Archiv Deníku

Čilý stavební ruch panuje již několik měsíců v objektu bývalých Masných krámů při vstupu na náměstí ve Štramberku. Vzniká tam totiž nové muzeum, které návštěvníkům představí skvosty z archeologických, geologických i paleontologických sbírek této lokality.

Na otevření nového Muzea Šipky si však musejí zájemci ještě nějakou dobu počkat.

V současné době prochází budova, v níž dříve sídlilo také informační centrum a Muzeum Zdeňka Buriana, rozsáhlou stavební rekonstrukcí.

„Opravila se střecha, teď se dělají interiérové úpravy, nové inženýrské sítě a izolace objektu proti vlhkosti. Jakmile se oteplí, tak by měla přijít na řadu i nová fasáda," sdělil Novojičínskému deníku historik Muzea Novojičínska Radek Polách a dodal, že tyto stavební úpravy by měly být dokončeny do konce června. Následovat bude instalace budoucích expozic, včetně vybudování metodického centra v podkroví objektu.

Podle slov Radka Polácha se mají návštěvníci zcela jistě na co těšit. Expozice nabídnou poklady z pravěké historie města.

„V muzeu budou k vidění věci, které dnes ve Štramberku k vidění nejsou. Budou to archeologické exponáty ve vztahu k jeskyni Šipce, jednomu z nejvýznamnějších evropských archeologických nalezišť," prozradil historik s tím, že vystaveny budou i nálezy s vazbou na lokalitu Kotouč.

Celá expozice bude navíc pojata tak trochu netradičně. Její součástí bude totiž také zmenšený model jeskyně Šipky, kde si budou moci návštěvníci prohlédnout exponáty, jež se přímo k světoznámé jeskyni vážou.

„Naše muzeum bude takovou vstupní branou do Městské památkové rezervace Štramberk. I proto si myslím, že budeme prezentovat tu nejstarší historii tohoto města na správném místě," doplnil Radek Polách.

Velký prostor v patře se promění v metodické centrum s kapacitou až pro padesát osob, které poslouží nejen k muzejním účelům, ale také pro pořádání nejrůznějších akcí, výstav, tematických přednášek či workshopů pro školy.

„Tento prostor určitě využijí i naši historikové, etnografové a další pracovníci, kteří se na poli, kterým se zaobírá i město Štramberk, orientují," vysvětlil historik Muzea Novojičínska, načež dodal, že muzeum bude uzpůsobené také pro handicapované a nevidomé návštěvníky. Ti si budou moci osahat například geologické či paleontologické odlitky a další modely.

S rekonstrukcí nové muzejní pobočky vypomohl Muzeu Novojičínska jeho zřizovatel Moravskoslezský kraj. Projekt za několik milionů korun, respektive jeho expoziční část, podpoří mimo jiné také dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.

Návštěvníci malebného městečka pod Trúbou se tak mohou vedle Muzea Zdeňka Buriana, které se před pár lety přemístilo na náměstí a které je věnované životu a dílu tohoto uznávaného malíře pravěku, těšit na novou interaktivní expozici. „Muzeum Zdeňka Buriana, jehož provozovatelem je město Štramberk, bude souběžně s naším muzeem Šipka působit pro blaho a kulturní osvěžení návštěvníků města Štramberka," uzavřel Radek Polách.