Podnikatelé odcházejí z centra. Noví se nehrnou

Masarykovo náměstí v Novém Jičíně.

Masarykovo náměstí v Novém Jičíně se řadí mezi nejkrásnější městská centra v České republice, avšak v poslední době zažívá odliv podnikatelů, což ilustrují prázdné výlohy v podloubí i v přilehlých uličkách.

Před rokem ukončila po 300 letech svůj provoz lékárna U Bílého anděla a od té doby jsou zdejší dveře zavřené, stejně jako prodejna řeznictví na druhé straně náměstí. Jen o pár desítek metrů dál, v ulici 28. října, zeje prázdnotou bývalá prodejna textilu, a také nedaleký obchod se smíšeným zbožím asijských prodejců (dříve prodejna nábytku) už patří minulosti. K těm ale později.

Je to jednoduchá rovnice čím méně obchodů a služeb v centru města bude, tím klesá důvod občanů v něm nakupovat, což negativně odnesou současní živnostníci. Někteří z nich už nyní registrují pokles tržeb, a také proto vedení města schválilo záměry ke snížení nájmu u tří podnikatelů v centru.

„Jeden nájemce požádal o snížení nájmu z důvodu toho, že jeho podnájemník ukončil svou činnost a volný prostor je obtížně znovu podnajímatelný. Druhý nájemce požádal o snížení nájmu z důvodu vylidňování náměstí a tím pádem snížených tržeb. Je to dlouhodobý nájemník a městu za dobu nájmu zaplatil zhruba 10 milionů korun. Třetí nájemce požádal o snížení nájmu z důvodu neadekvátně vysokého nájemného oproti cenám volných nebytových prostor, které nabízí mimo jiné i město, a to i například přímo na náměstí," sdělila Deníku Hana Vaňková, vedoucí bytového odboru Městského úřadu Nový Jičín.

Nejvíce problematické je najít nové zájemce do rozlehlých nebytových prostor o několika místnostech. Příkladem může být již zmíněný bývalý textil. K dispozici jsou zde tři patra o celkové výměře 730 metrů čtverečních. Zdaleka ne všechny prázdné obchody v centru Nového Jičína jsou ale v nemovitostech radnice (volné městské prostory k pronájmu jsou uveřejněné na webu města Nový Jičín www.novyjicin.cz). Například jedna z realitních kanceláří nabízí do pronájmu ve stejné ulici také celý dům o třech podlažích a užitné plochy přes 1000 metrů čtverečních (bývalý nábytek, posléze smíšené zboží).

Cena nájmu? Devětaosmdesát tisíc korun za měsíc bez energií. Cena za celou nemovitost? Patnáct milionů korun. Za 3 a půl milionů jsou k prodeji také obchodní prostory v „Družstevníku" u místního kina. A pokračovat by šlo dále.

Vedení radnice si je vylidňováním centra vědomé a přemýšlí, jak živnostníky do města nalákat, popřípadě jim pomoci od prvotní finanční zátěže. „Vedení města zvažuje, že by začínající podnikatelé měli výhodu tzv. startovacího období, kdy by platili nižší nájemné nebo by si několik splátek nájemného mohli odložit na pozdější dobu, kdy už se jim podnikání podaří rozjet," uvedl starosta města Jaroslav Dvořák s tím, že na podporu podnikatelů v centru nechala radnice prodloužit bezplatné parkování na parkovišti Na Valech. U tržnice jsou první dvě hodiny parkování zdarma.

Starosta dále připomněl, že ceny nájmu nebytových prostor v Novém Jičíně se nezvyšovaly již řadu let. „Nynější vedení města v podstatě přijalo ceny, které tady byly z minula," poznamenal. Jak dále starosta připomněl, radnice začala pořádat na podporu podnikatelů na náměstí jarmarky, vznikl nový festival Pivobraní a Novojičínské kulturní léto bylo prodlouženo téměř o dva měsíce.

„Tradičně se pořádá Pálení čarodějnic, Veletrh Novojičínska prezentace a podpora malých a středních podnikatelů regionu. Všechny tyto akce mohou podnikatelům (prodejcům) přilákat zákazníky, je jen na provozovatelích kamenných provozoven, jestli v den konání nějaké akce rozšíří svou prodejní dobu," dodal Jaroslav Dvořák.

Závěrem dobré zprávy a možná i záblesk na lepší časy. Letos v únoru skončila na Masarykově náměstí prodejna se sportovními potřebami. Nová provozovna zaměřená na zdravou výživu by se zde měla otevřít o letních prázdninách.