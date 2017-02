Policii zaměstnává kopřivnický požár. Prověří i zásah hasičů

/FOTOGALERIE/ Lednový zásah hasičů u požáru průmyslové haly v Kopřivnici má své kritiky. Trestní oznámení podal jeden z poškozených podnikatelů.

Kritika z úst živnostníků na adresu hasičského sboru byla, v případě kopřivnického požáru ze 7. ledna slyšet již krátce po uhašení plamenů. Oheň zde zničil průmyslovou halu, ve které mělo zázemí několik podnikatelů. Škody dosáhly 100 milionů korun a nyní jeden z poškozených podnikatelů podal trestní oznámení.

Majitel firmy zabývající se strojní výrobou Michal Hric je přesvědčen o tom, že zásah hasičů nebyl profesionální a škody jsou jejich vinou zbytečně vysoké.

„Trestní oznámení právník podal ke státnímu zastupitelství. Necháme postup hasičů prověřit. Uvidíme, jaký bude výsledek," řekl podnikatel pro ČTK s tím, že oznámení podal za sebe, ostatní nespokojení podnikatelé podle něj ve věci figurují jako svědci.

Ředitel hasičů výtky odmítá

Ředitel moravskoslezských hasičů Vladimír Vlček od počátku jakékoli výtky odmítá. Podle něj hasiči postupovali správně.

Naopak upozornil na řadu nedostatků a porušení protipožárních předpisů, na které podle něj hasiči při zásahu narazili. Už dříve upozornil ale i na to, že objekt nebyl vybaven žádným požárněbezpečnostním zařízením, nebyl členěn regulérně do požárních úseků, střecha byla z hořlavého materiálu, sendvičové konstrukce, propojená v celém objektu.

I toto podle něj mělo vliv na průběh požáru.

Podle Michala Hrice ale moravskoslezští hasiči nepostupovali správně, když nepovolali od začátku podnikové hasiče z nedaleké Tatry. Vytýká jim i to, že se v první hodině po vypuknutí ohně nepokusili vyhledat ohnisko požáru a uhasit jej.

Anonymní podnět

Mluvčí novojičínské policie Petr Směták ČTK řekl, že trestní oznámení policisté zatím od státního zastupitelství neobdrželi. „Dostali jsme zatím jen anonymní podnět související s požárem, který budeme prověřovat," uvedl.

Co bylo přesnou příčinou mohutného požáru, by mělo být jasné v březnu. Kriminalisté zatím nevyloučili ani jednu možnost, tedy technickou závadu, úmyslné založení či nedbalost při manipulaci s ohně. Více světla do případu by měly vnést výsledky expertíz. Také finální suma škod ještě nebyla upřesněna, ale od začátku se mluví o částce 100 milionů korun.

Požár rozsáhlé budovy, kterou tvořilo několik průmyslových hal, vypukl v sobotu 7. ledna večer. Hořet začalo v jedné z hal, oheň se postupně rozšířil do dalších. Nakonec zasáhl velkou část z 12.000 metrů čtverečních zastavěné plochy. V minulosti prostory patřily kopřivnické automobilce Tatra, která v nich měla lisovnu. Nyní areál vlastní několik podnikatelů.

