Polštář přes hlavu v nemocnici již netřeba. Ticho zařídí špuntomat

Na dva netradiční automaty mohou nově narazit lidé v Nemocnici Nový Jičín. Jedná se konkrétně u špuntomaty a jak název napovídá, za drobný poplatek lidem z přístroje vypadnou špunty do uší.

Špuntomat jsou v nemocnici umístěné dva.Foto: Agel

„Ticho, klid, zkrátka duševní pohoda to je jeden z významných faktorů, který ovlivňuje léčbu a přímo souvisí s její úspěšností," vysvětluje jejich pořízení Radka Miloševská, mluvčí nemocnice. Faktorů, které narušují klid, je na chodbách i pokojích špitálu celá řada: puštěné televize, telefonní hovory pacientů, ruch z chodeb, ale třeba i noční chrápání.

„Špuntomaty by měly nabídnout našim pacientům lepší komfort při pobytu v nemocnici, a to zejména v noci nebo při odpočinku během dne. Každý člověk, natož pak v rekonvalescenci, potřebuje vydatný spánek nerušený rozhovory, televizí, chrápáním či ruchem v okolí. Pro tyto účely jsou špunty do uší skvělým a jednoduchým řešením," prozradila Petra Czyžová, vrchní sestra ortopedicko-traumatologického oddělení Nemocnice Nový Jičín.

Automaty na praktické špunty do uší, které jsou testované i hygienicky balené, se nacházejí na ortopedicko-traumatologickém oddělení a oddělení chirurgickém. „Designově i funkčně přitom špuntomat připomíná automat na žvýkačky. Stačí do něj vhodit dvacetikorunu a vypadne z něj plastové vejce, uvnitř kterého jsou hygienicky zabalené špunty," upřesnila Radka Miloševská.

VELKÝ ZÁJEM

Než vůbec nemocnice špunty nakoupila, bylo zapotřebí se nejdříve poradit s odborníky. „Byly vybírány spolu s ORL lékaři a jsou certifikované. Každý pár je hygienicky zabalen, a to v plastovém pouzdře, které lze pro uschování špuntů opakovaně použít. Zájem o tuto službu nás mile překvapil. Výše uvedená „vymoženost" zmenší obavy pacientů z hlučného prostředí při hospitalizaci zejména na vícelůžkových pokojích," uzavřela Petra Czyžová.