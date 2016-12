Poslední den v roce oslaví během

Ani na závěr letošního roku nebude v Hodslavicích chybět akce, která každoročně přiláká desítky sportovních nadšenců.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Petra Pášová

Silvestrovský běh hodslavickými uličkami se v sobotu 31. prosince dopoledne poběží už pošestnácté.

Lidé, již se chtějí s rokem 2016 rozloučit ve sportovním duchu, by si tuto událost jistě neměli nechat ujít. Závodníci se mohou registrovat v Restauraci na Dolním, a to v době od 9 do 9.50 hodin.

Na startovní čáru se běžci postaví v 10 hodin, přičemž cíl závodu bude na parkovišti před Obecním domem. Ti nejlepší se mohou těšit na ceny a připraveno bude také malé občerstvení.