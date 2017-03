Předporodní kurzy nabízí nemocnice nově i v Kopřivnici

Předporodní kurzy a přednášky zaměřené nejen na porod samotný, ale také na kojení a péči o novorozence, mohou od března navštěvovat budoucí maminky také v Kopřivnici.

Ilustrační fotoFoto: shutterstock.com

Rostoucí zájem o předporodní kurzy z řad nastávajících maminek, ale i mnohdy nepříjemné dojíždění do několik kilometrů vzdáleného Nového Jičína. To jsou důvody, proč se novojičínská nemocnice rozhodla rozšířit nabídku těchto odborných přípravných kurzů také do Kopřivnice. Série lekcí se uskuteční ve spolupráci s Baby Clubem Relaxáček v moderních prostorách budovy Medical Care Center na Záhumenní ulici.

„Dnešní maminky chtějí být informované a na porod připravené, proto stále více roste zájem o předporodní kurzy a přednášky," vysvětlila vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Nový Jičín Marcela Bučko a pokračovala: „Dlouhé dojíždění ale může být ke konci těhotenství nepříjemné, proto jsme se rozhodli rozšířit nabídku našich kurzů v Novém Jičíně i dále, do Kopřivnice, odkud k nám maminky často dojížděly."

Odborníci v rámci čtyř sezení poskytnou maminkám důležité informace k přípravě na porod i praktické rady z jeho průběhu. Zájemkyně se tak například dozvědí, jak při porodu správně dýchat nebo jaké existují úlevové polohy.

„První lekce bude zaměřená na těhotenství, porod a šestinedělí, druhá na operační porody, císařský řez a tlumení bolesti při porodu, třetí na kojení a manipulaci s dítětem, a poslední čtvrtá na gravid jógu a s ní spojené uvolňování před porodem i správné dýchání," přiblížila náplň jednotlivých lekcí Marcela Bučko. Dodala, že kurzy povedou odborníci z řad lékařů, porodních asistentek i novorozeneckých sester, kterých se budou moci účastnice také zeptat na cokoliv, co je zajímá.

První kurz v Kopřivnici, který je určený nastávajícím maminkám v jakékoliv fázi těhotenství, odstartuje již zítra, ve čtvrtek 2. března. Zájemkyně si přitom mohou zvolit, zda absolvují celý kurz nebo se zúčastní jen samostatných přednášek. „Celý kurz předporodní přípravy zahrne čtyři lekce, které budou probíhat jednou týdně vždy první čtyři čtvrtky v měsíci, od 15.30 do 17 hodin," uvedla Radka Miloševská, mluvčí Nemocnice Nový Jičín, která je členem skupiny AGEL.

K účasti na lekcích je ovšem nutná předchozí rezervace, a to buď elektronicky e-mailem na radka.hyvnarova@nnj.agel.cz nebo telefonicky na čísle 739 609 372. Za celý kurz zájemkyně zaplatí 800 korun, jednotlivá lekce pak vyjde na 200 korun. „Maminky, které zvolí celý kurz a uhradí platbu předem na účet, dostanou zároveň poukaz na nákup v Lékárně AGEL v hodnotě dvě stě korun," doplnila na závěr vrchní sestra.