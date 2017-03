Přesně po třech letech skončila veřejná sbírka na obnovu Libušína

Bezmála 10 milionů korun přispěli dárci ve veřejné sbírce na obnovu Libušína na Pustevnách.

Libušín po ničivém požáru. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Michal Burda

Po dobu tří let veřejnost posílala finanční dary na transparentní účet Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, které architektonické skvosty Dušana Jurkoviče na Pustevnách spravuje. Objekt Libušín vyhořel v noci na 3. března 2014.

Kromě příspěvků lidí a firem na účet sbírky poslal na obnovu Libušína pět milionů korun také Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj dal přibližně 600 tisíc korun. Přes 900 tisíc poslali lidé formou dárcovských SMS v projektu Českého rozhlasu. Lesy ČR věnovaly k obnově Libušína asi 360 metrů krychlových jedlové a smrkové kulatiny. Těžbu a odvoz dříví zdarma zajistily Vojenské lesy a statky ČR.

„Chtěli bychom všem moc poděkovat, pomoc všech je úžasná," uvedl Jindřich Ondruš, ředitel Valašského muzea v přírodě.

Lidé přispívali také do pokladniček, které však několikrát byly v hledáčku zlodějů. V roce 2014 nejprve neznámý pachatel vylomil dvířka kasičky umístěné na sousedním objektu Maměnka a peníze ukradl. Jen o pár týdnů později další nenechavec ukradl na stejném místě rovnou celou pokladničku a odhadem si přišel na 20 tisíc korun.

V pokladničkách se nasbíraly desetitisíce korun. Naposledy se otevřela například pokladnička umístěná v turistickém informačním centru Rožnova, nyní v ní bylo 6705 korun, od roku 2014 do ní obyvatelé a návštěvníci města vhodili celkem 62 447 korun. Muzeum podle Ondruše zatím získalo na obnovu Libušína od pojišťovny necelých 40 milionů korun, má také peníze od ministerstva.

Odborníci již loni zbourali vyhořelou a poškozenou část objektu. Už na začátku prací avizovali, že se pokusí zachránit co nejvíce původních částí, například torza omítek se sgrafitovou výzdobou. Hotová je nová platforma objektu. Přes zimu se zpracovává dřevo, stavba samotná by měla začít na jaře. Muzeum se po požáru rozhodlo pro vědeckou rekonstrukci objektu, obnova začala loni v létě, hotová by měla být do tří let, stát bude téměř 80 milionů korun.

Chatu Libušín navrhl slovenský architekt Dušan Jurkovič. Otevřena byla v roce 1899 a do události v roce 2014 sloužila jako restaurace. Škoda této národní kulturní památky byla odhadnuta na desítky milionů korun. Loni státní zástupce obžaloval v souvislosti s požárem obvinil padesátiletého muže z Karvinska. Podle něj v roce 2007 zanedbal opravu komínových těles.