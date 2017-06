První dakarská Tatra by se mohla vrátit na start do roku 1986

/FOTOGALERIE/ Tři čtvrtě roku trvala kopřivnické automobilce Tatra Trucks renovace dakarského speciálu Tatra 815 6x6 VE Ostrý-II. Díky ní dostal vůz stejnou podobu, ve které v roce 1986 absolvoval premiérový závod Rallye Paříž Dakar.

Po celkem 270 dnech a více než 2800 odpracovaných hodinách představila automobilka na tatrováckém polygonu ve čtvrtek 8. června jeden ze svých dakarských speciálů v novém kabátě. Slavnostní uvedení vozidla si nenechala ujít ani jeho původní tříčlenná posádka Zdeněk Kahánek, Josef Kalina a Miroslav Gumulec, která v něm právě před jednatřiceti lety absolvovala premiérový, nejnáročnější závod na světě.

K rekonstrukci legendárního kamionu přistoupil kopřivnický závod z důvodu toho, že se na něm za dobu třicetiletého užívání výrazně podepsal zub času.

Cílem několikaměsíční nákladné renovace tak bylo zachránit co možná nejvíce originálních dílů vozidla, což se podle informací automobilky podařilo, a to zejména díky důslednosti a precizní práci mnoha odborníků. Opravený vůz v originálním barevném provedení si tak společnost nadělila k letošnímu kulatému výročí 120 let od výroby prvního automobilu v Kopřivnici.

„Chtěli jsme renovaci dakarského speciálu dokončit co nejdříve, aby byl důstojným příspěvkem k letošním oslavám sto dvaceti let výroby automobilů v naší automobilce," uvedl technický ředitel Tatra Trucks Radomír Smolka s tím, že se jim v průběhu 270 rekonstrukčních dní podařilo to, co si původně předsevzali.

„Vše jsme museli navíc skloubit s tím, co nás živí, tedy s normální výrobou a vývojovými programy," doplnil technický ředitel.

Tatrovácký veterán však za dobu třicetileté existence urazil dlouhou cestu a najel nespočet kilometrů v těžkých terénech, než se navrátil zpátky do místa, ve kterém vznikl. V září loňského roku s ním do Kopřivnice přijel francouzský podnikatel Jean Philippe, který do té doby využíval kamion na expedice své cestovní agentury New Gate Travel po státech severní a západní Afriky.

UNIKÁT ZA UNIKÁT

Jako náhradu za svůj historický vůz dostal obchodník z Francie jiný unikát, první vůz svého druhu s označením Tatra Phoenix Euro 6. Tato výrobní řada podle informací automobilky představuje, a to jak z hlediska techniky, tak i efektivity provozu, to nejlepší z civilní výroby, co Tatra v současné době svým zákazníkům nabízí.

VŮZ VYSTAVÍ V MUZEU

S legendárním vozidlem má automobilka do budoucna velké plány. Chce ho vystavit v plánovaném novém muzeu Tatry, aby ho mohli obdivovat všichni milovníci nákladních vozů a další návštěvníci, kteří si do Kopřivnice najdou cestu. Vzniknout by mělo v objektu bývalé slévárny kopřivnického závodu.

„Stávající tatrovácké muzeum je kapacitně naplněno a unikáty, jako je právě představený dakarský speciál není kde vystavit. V nové expozici tak budou především nákladní vozy získané v posledních letech díky investicím akcionářů Tatry," vysvětlil důvod vzniku nového muzea Radek Strouhal, generální ředitel automobilky.