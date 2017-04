Ptačí zpěv na Horečkách zahájil novou turistickou sezonu

Komentované prohlídky a workshopy, kroužkování ptáků, tvořivé dílny i soutěže pro děti.

Nejen to čekalo na návštěvníky areálu na Horečkách ve Frenštátě pod Radhoštěm v sobotu 1. dubna. Bohatý program akce Vítání ptačího zpěvu zahájilo krátce po osmé hodině ranní kroužkování ptáků.

Lidé, kteří si ráno přivstali, tak mohli sledovat zkušené ornitology při kroužkování volně žijících ptáků, a to konkrétně sýkory uhelníčka, brhlíka lesního, červenky obecné a strakapouda velkého. Zájemci se mohli také zúčastnit komentovaných prohlídek expozice Život v korunách stromů, zapojit se do výroby ptačích budek anebo nahlédnout do ptačí kuchyně či hmyzího hotelu.

