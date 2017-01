Pustevny budou opět ledové

Fascinující jiskření ledu mohou oficiálně od zítřka obdivovat návštěvníci Pusteven. Začíná tam akce Ledové sochy 2017, která potrvá až do 22. ledna.

Ledové sochy na Pustevnách. Na snímku Slawek Borecki z Poznaně (PL)Foto: DENÍK/Jan Karásek

Tvorba soch z ledu a sněhu na Pustevnách má tradici dlouhou 19 let, potřetí jsou pořadatelem akce Pustevny s. r. o. a Rádio Čas. „Výstava bude pro veřejnost dostupná nejen o víkendech, ale také ve všední dny. Vstup je po celou dobu akce zdarma," poznamenala mediální manažerka akce Dita Korčák Hrtusová.

O víkendech se návštěvníci mohou těšit na zajímavý doprovodný program, který začíná vždy od 10 hodin. „K vidění budou Tatra Bonver Dakar Team či Kingswood vesnička u spodní stanice lanovky, kde si návštěvníci budou také moci sami vytesat drobné dárečky ze zamražených ledových kvádrů. Děti se pak můžou těšit na hry, soutěže a dárky, malování na tváře a další aktivity. Nebude chybět ani tradiční jarmark," dodala Dita Korčák Hrtusová.

Letošní ročník přináší novinku v tom, že sochy budou rozdělené do dvou stanů, umístěných ve dvou rozličných lokalitách. Jedna bude v areálu běžeckého stadiónu, druhá na louce naproti kolibám. „Každý stan bude mít své vlastní téma. V jednom se návštěvníci ponoří na mořské dno, ve druhém zavítají do makrosvěta brouků. Využitím dvou stanů pro sochy si organizátoři slibují přesun návštěvníků do více lokalit a tím pádem větší komfort pro zhlédnutí ledových děl," doplnila Dita Korčák Hrtusová.

Oproti loňskému ročníku, kdy sochaři spotřebovali přibližně šest tun ledu, letos nechali organizátoři navézt 35 tun, což je asi 500 kvádrů po 70 kilogramech. „Odborným garantem akce je řezbář Jan Paďour, který má zkušenosti s úpravou ledu na akcích v Česku i v zahraničí. Na Pustevnách nás poctí svou účastí také Adam Bakoš a Miroslav Trnovský ze Slovenska, kteří spolu vybojovali titul Ice Master na neoficiálním mistrovství světa ve tvorbě ledových soch v Tatrách," upozornila Dita Korčák Hrtusová s tím, že na Pustevnách se představí celkem sedm řezbářů. Kdo stihne přijít na výstavu během tohoto víkendu, bude mít možnost vidět je ještě v akci. Na Pustevny se návštěvníci mohou dostat lanovkou z Ráztoky, místní části Trojanovic, nebo autem ve směru od Prostřední Bečvy. Odtud bude také posílena autobusová doprava.