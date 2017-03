Pytlák v Trojanovicích vyvrhnul s vnitřnostmi i koloušky

/FOTOGALERIE/ Výrazy, které nelze veřejně publikovat, častují lidé seznámení s věcí zatím neznámého pytláka, který v minulých dnech zabil v Trojanovicích březí srnu.

Přijíždím na místo nedaleko památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla. Zastavuji služební auto, vystupuji a vydávám se směrem, odkud právě vycházejí dva policisté. „On to hodil tam na hráz," pokývne hlavou Drahomír Strnadel, jenž kdysi dělal dlouhá léta v Trojanovicích starostu obce. Jeho manželka brutální výjev objevila.

Procházím mezi řídkým stromovím a na první pohled mě upoutá stažená kůže s čímsi, co kdysi bývalo srnčí hlavou. Teprve pak si všímám, že kousek ode mne leží vnitřnosti, placenta a na ní dva malí koloušci. „Hovado," napadá mě první slovo, když si představím kohosi, kdo to má na svědomí.

„Vždycky se tady na louce pásly tři srnky a v úterý mi manželka říká, že jsou jenom dvě. No, a včera večer šla hledat slepici. Slípky pohonil sousedův pes. A když ji hledala, zašla tady a našla tu hrůzu," popisuje uplynulé hodiny Drahomír Strnadel a dodává, že už se smrákalo, tak počkal do čtvrtečního rána, kdy se šel na místo podívat. Pak hned volal Policii České republiky.

PYTLÁK SRNU ZŘEJMĚ STŘELIL

Dvěma policistům nato ještě říká, že v pondělí navečer jeho manželka slyšela ránu myslela si, že někdo bude střílet petardy nebo nějaký domácí ohňostroj. Další rána už se prý ale neozvala. „Je to hrozné. V květnu nebo v červnu ti malí mohli být narození," poznamenává Drahomír Strnadel.

Odjíždím se znechucením z místa a zakrátko oslovuji Ladislava Raffaie, předsedu Okresní myslivecké rady Okresního mysliveckého sdružení Nový Jičín s dotazem, zda jsou takové případy časté či naopak. „Občas někdo něco nahlásí, ale spíše jsou případy pytláctví výjimečné. Nedávno policie odhalila jednoho pytláka a od té doby je relativně klid. Moc těch případů není," říká Ladislav Raffai a dodává, že spíše lidi odnesou to, co srazí na cestě.

Poté Ladislav Raffai podotýká, že v současné době se dá očekávat, že srny jsou březí.

„Srna má takzvanou utajenou březost. Srny mají říji v srpnu, plod tak do konce roku neroste a zhruba na přelomu roku se začne prudce vyvíjet. Tak na konci dubna, v květnu nebo i v červnu srny rodí. Mívají dvě i tři mladé," pokračuje Ladislav Raffai.

Na srně to, že je březí, jde poznat až tak v dubnu. „Tehdy se jí břicho začne zvětšovat. Každý ale ví, že teď srny v sobě mají mladé. To normální člověk neudělá," doplňuje Ladislav Raffai a vzápětí si ulevuje na adresu pytláka z Trojanovic. „Ani to maso není dobré," uzavírá.

