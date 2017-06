Radnice bojuje proti skládkám. Spustila kampaň, jak nakládat s odpady

Informační kampaň zaměřenou na správné nakládání s odpady spustila v uplynulém týdnu kopřivnická radnice. Stovky kontejnerů na směsný odpad ve městě tak v minulých dnech ozdobily nálepky upozorňující na to, jak správně nakládat s nelegálním odpadem.

Černá skládka. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Štěrba

Radnice k tomuto kroku přistoupila poté, co se na několika místech ve městě, zejména v okolí některých ubytoven a sídlišť, začaly tvořit skládky nejrůznějšího odpadu. Při procházce městem tak u některých kontejnerů a popelnic nebyl problém narazit například na pohozený gauč, křesla či židle.

„V posledních měsících jsme zaznamenali nešvar, který se týkal odkládání velkoobjemového odpadu ke kontejnerům na směsný odpad. Vznikaly nám tak ve městě skládky," vysvětlil důvod spuštění kampaně místostarosta Kopřivnice Stanislav Šimíček, který má ve městě na starosti mimo jiné také životní prostředí.

Dodal, že nejprve se problém nelegálního odkládání odpadu snažili vyřešit jeho intenzivnějším svozem. Dařilo se to ale pouze určitou dobu, než toho lidé začali spíše zneužívat. „Neosvědčilo se nám to, naopak lidé si na to zvykli a přestali vnímat odkládání zmíněného odpadu ke kontejnerům jako něco nelegálního," připustil kopřivnický místostarosta.

PROBLÉMOVÉ LOKALITY POHLÍDAJÍ KAMERY

Ve vytipovaných lokalitách, kde je situace vůbec nejkritičtější, budou na pořádek dohlížet také kamery.

„Některé již fungují a jsou připojeny online na městskou policii. Ta je připravena okamžitě zareagovat," doplnil Stanislav Šimíček s tím, že díky kamerovému systému se jim už několik hříšníků podařilo zachytit. Těm nyní hrozí pěkně tučná pokuta.

„Pokuta za odkládání odpadu mimo kontejnery může přitom dosáhnout až pěti tisíc korun blokově na místě a až padesáti tisíc korun v přestupkovém řízení," uzavřela mluvčí kopřivnické radnice Jana Hromočuková.