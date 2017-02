Ráz novojičínského historického centra zachová regulační plán

Regulační plán by měl být kompletní do poloviny roku 2019 a jeho návrh se bude projednávat za účasti veřejnosti.

Masarykovo náměstí v Novém Jičíně. Ilustrační foto.Foto: Deník/Adam Knesl

Podrobný dokument stanovuje konkrétní podmínky řešení vybrané menší části města a je závazný pro další rozhodování v dotyčné lokalitě. V Novém Jičíně se konkrétně jedná o památkově chráněné historické centrum městskou památkovou rezervaci (MPR).

„Regulační plán stanoví přesné podmínky pro využití pozemků, pro umisťování, uspořádání a podobu staveb v památkově hodnotném území města. Předpokládané náklady na zpracování regulačního plánu MPR dosahují 785 tisíc korun," vysvětlila mluvčí radnice Marie Machková.

Z velké části, až z devadesáti procent uznatelných nákladů, ho možná uhradí dotace z ministerstva pro místní rozvoj, o kterou město již požádalo.

„Současná územně plánovací dokumentace je z roku 1995. Již je zastaralá a neodpovídá aktuálním požadavkům na rozvoj dané lokality. Regulační plán je navíc oproti územnímu plánu podrobnější. Nyní ho zpracovává projektant, návrh se pak bude projednávat i za účasti veřejnosti. Regulační plán musí projít všemi schvalovacími procesy do 30. června 2019, " vysvětlila Kateřina Riedlová, vedoucí Odboru územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Nový Jičín.

Dodala, že regulační plán bude sloužit jako nástroj zvyšování a zachování kvality prostředí MPR.

Letos 18. ledna to bylo přesně 50 let, co bylo historické jádro Nového Jičína prohlášeno ministerstvem kultury za městskou památkovou rezervaci. Chloubou města je čtvercové náměstí s podloubím a pravoúhlým směrem přilehlých ulic s řadou překrásných historických domů.

Mezi dominanty MPR patří kostel Nanebevzetí Panny Marie, budova radnice, hotel Praha, Stará pošta nebo nedaleký Žerotínský zámek. Celkem je v rezervaci přes padesát budov a staveb.

„Díky výrazným kulturně historiským a architektonicko výtvarným hodnotám patří historické jádro Nového Jičína k nejoriginálnějším a nejautentičtějším ukázkám renesančně barokního města se zachovalým středověkým urganismem," informuje radnice.