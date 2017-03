Šaty, klobouky, kabelky i šperky. Na zámku v Novém Jičíně lze obdivovat módu

/FOTOGALERIE/ Rozsáhlou expozici ze svých sbírek připravilo pro své návštěvníky Muzeum Novojičínska. Nová výstava prezentuje dámskou módu dvacátého století.

Společenské a vycházkové šaty, klobouky, kabelky i šperky. To je jen malý výčet exponátů, které jsou nově k vidění v prostorách Žerotínského zámku v Novém Jičíně. Slavnostní vernisáží tam ve čtvrtek 2. března odstartovala výstava módy a dobových módních doplňků s příznačným názvem Dámou v každé době.

„Sbírky pocházejí od dvou bývalých majitelek exponátů Ireny Rážkové a Marty Trnkové," řekla na úvod výstavy ředitelka Muzea Novojičínska Sylva Dvořáčková.

Podle slov spoluautorky výstavy Renáty Jaškové si mohou návštěvníci prohlédnout především dámskou módu, ale prostor dostávají i modely pro děti nebo některé unikátní kousky, kterými jsou například tenisový úbor či asijský župánek s paravanem z konce 19. století. „Na výstavě máme vystaveno přes čtyřicet modelů, jedná se především o oděvy, ale je tady také velké množství různých módních doplňků, bez kterých by pravá dáma dříve ani nevyšla na ulici," doplnila Renáta Jašková s tím, že kolekce šatů doplňují zejména klobouky, perličky, šperky a v neposlední řadě také kabelky.

Část expozice předvádí modely, jež novojičínskému muzeu věnovala Marta Trnková z Ostravy, druhá část sbírky se zaměřuje na modely Ireny Rážkové. „Jsou to především modely z první poloviny dvacátého století s přesahem od období secese do šedesátých let dvacátého století," přiblížila spoluautorka výstavy, jež se na expozici podílela se svým kolegou z Muzea Novojičínska Janem Čípem. Vedle pestré nabídky šatů je v prostorách zámku k vidění i dámský krejčovský salón, kde se mohou příchozí blíže seznámit s prací návrhářek, švadlenek i modistek.

Zahájení výstavy si nenechala ujít ani jedna z bývalých majitelek exponátů Irena Rážková. Vášnivá sběratelka šatů a módních doplňků z Dvora Králové nad Labem, která novojičínskému muzeu věnovala již více než padesát modelů, 150 klobouků a nespočet dalších oděvních doplňků, skromně pronesla: „Prostě mě to bavilo sbírat."

Podle jejich slov klobouky původně nesbírala, ale protože by jinak skončily na dně popelnice, ujala se jich, dala je do pořádku a poté jimi obohatila sbírky právě novojičínského muzea.