Sbírka oblečení a hraček v Bílovci pomůže potřebným

Ukliďme skříně. Tak zní název charitativní sbírky, kterou vůbec poprvé pořádá spolek Idea Spot ve spolupráci s Městskou knihovnou Bílovec.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Alena Grycová

Zájemci mohou přispívat pánským, dámským i dětským oblečením, vítány jsou ale také hračky, a to zejména pro chlapce ve věku do pěti let.

„Jaro se blíží a s ním také jarní úklid. Rozhodli jsme se začít u našich šatníků a předat nevyužívané oblečení tam, kde bude zapotřebí více," vysvětlili organizátoři sbírky.

Ta probíhá ještě dnes v době od 13 do 18 hodin a zítra od 8 do 15 hodin v prostorách bílovecké městské knihovny na Slezském náměstí. Darované ošacení následně poputuje k potřebným, a to konkrétně do Dětského domova Loreta ve Fulneku, Charity Studénka a Sdružení pěstounů Polárka.