Scházelo málo a zastupitelé málem stopli investiční akce

Scházelo málo a ve Frenštátě pod Radhoštěm by se minimálně tři příští měsíce nerozjely žádné opravy ani investiční akce.

Ilustrační snímek ze stavby kanalizace.Foto: Deník

Zastupitelé Frenštátu pod Radhoštěm na svém zasedání před několika dny právě projednávali bod Zařazení výdajů do plánu oprav a investic na rok 2017, když se přihlásil zastupitel Karel Míček s tím, že některá čísla se mu zdají nadsazená.

„Třeba pasport kanalizační sítě města dešťové a splaškové vody včetně uličních vpustí za půl milionu korun. Jako bychom žádný pasport neměli," uvedl Karel Míček a dodal, že se mu nelíbí ani suma 300 tisíc korun na projektovou dokumentaci na místní komunikaci Havlíčkova. „Prosím vás na co tři sta tisíc? Tam jsou kompletně zrekonstruované a repasované sítě, takže mluvíme o výměně dlažby za dlažbu žulovou, aby to mělo ten charakter? Projektová dokumentace tvoří pět až deset procent z hodnoty díla, tak kde jsme? Nechci to shazovat, ale myslím si, že je to s velkou rezervou," pokračoval Karel Míček.

Kateřina Pustějovská, vedoucí odboru investic a rozvoje sdělila, že město nemá zpracovaný kanalizační pasport, přičemž je to jeho povinnost. „U sítí, které nám spravuje SmVaK, tam je to relativně v pořádku, ale je velká část města s částmi kanalizace, o které nevíme v jakém je stavu, kam přesně vede. Informovali jsme se ve srovnatelně velkých městech, a dá se předpokládat, že bychom se do té částky měli vejít," sdělila Kateřina Pustějovská.

K Havlíčkově ulici, která vyúsťuje na náměstí a je v městské památkové zóně, řekla, že byla navržená k opravě už v roce 2016. „Měli jsme schválenou částku padesát tisíc na projektovou dokumentaci, ale v prvním kole se nikdo nepřihlásil a ve druhém jsme se málem nevešli do tří set tisíc korun. Problém je, že ulice je hodně zasíťovaná," poznamenala Kateřina Pustějovská.

Zastupitel Míček oponoval, že sítě jsou repasované a že 300 tisíc by bral jako hodnotu za výměnu dlažby za žulovou, ne za projektovou dokumentaci. Jeho názor podpořil zastupitel Čestmír Mikeska, který vyzval přítomného architekta Martina Jandu, aby se jako věci znalý k ceně vyjádřil.

„V rámci návrhu bylo nejen předláždění, ale jsou tam vstupy do radnice, do obchodů, je tam nástup na náměstí. Je to významný prostor v centru," uvedl architekt Janda a dodal, že za padesát tisíc korun to určitě nikdo neudělá.

Po další diskuzi došlo na hlasování o akcích v letošním roce. Pro ale bylo jen deset zastupitelů, což bylo málo. „To znamená, že až do května se nebude nic dělat. Ani šatny ve škole, ani bruslení a další věci. To je super," komentovala hlasování starostka města Zdeňka Leščišinová. Nato Karel Míček řekl, že pokud by místo 300 tisíc bylo na projekt vyčleněno jen 150 tisíc korun, pak by hlasoval pro. Zastupitelé proto své předchozí hlasování revokovali a po úpravě rozsah investic za více než 28 milionů korun celkem schválili.