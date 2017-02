Sedlnice provoní buchty i pálenky. Které zabodují?

Sál Kulturního informačního centra Sněženka v Sedlnicích se v sobotu 25. února stane dějištěm soutěžního klání O nejlahodnější pálenku Sněženkového království a soutěže s názvem Buchtyráda 2017.

Ilustrační foto.Foto: Jana Engová

V té se milovníci pečení „poperou" o nejchutnější buchtu či koláč z libovolného druhu těsta, přísad i náplní. Zájemci, kteří se do soutěže chtějí zapojit, musí vzorek své delikatesy přinést v den konání akce, nejpozději však do 15 hodin, do KIC Sněženka.

„Ke vzorku přiložte také recept, popřípadě paragon na proplacení surovin," poznamenali pořadatelé s tím, že vítány jsou i slané výrobky.

V pálenkovém zápolení se soutěžící utkají v kategoriích slivovice, jablkovice, hruškovice, sněženkovice a ostatní pálenky. Pravidla jsou obdobná jako v prvním případě, soutěžící musí odevzdat vzorek své pálenky o objemu alespoň 0,2 litru do 15 hodin pořadatelům do kulturního centra. Na lahvičce nesmí chybět označení, o jakou pálenku se jedná a jméno soutěžícího. „Vítězové jednotlivých kategorií postupují do Pooderského koštování pálenek v Bartošovicích," doplnili pořadatelé. Akce, na jejímž konání se podílí obec Sedlnice, místní rybářský spolek a klub důchodců, vypukne v 16 hodin a o příjemnou atmosféru se postará cimbálová muzika Radegast.