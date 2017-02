Senioři z Bílovce pošlapou až do Paříže

Zajímavý projekt s názvem „Jedeme v tom společně" chtějí zahájit v Domově pro seniory v Bílovci.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Pavel Sonnek

Smyslem projektu je motivovat seniory k pohybu a ukazuje se, že klienti bíloveckého domova mají zájem se do projektu zapojit.

Budou cestovat do Paříže, avšak jen pomyslně, na rotopedu, jenž má počítadlo vzdálenosti. Dohromady tak musí ušlapat dva tisíce kilometrů. Domov pro seniory má bohužel k dispozici pouze dva rotopedy, ale minimálně šest zájemců, vedení domova proto prosí vlastníky takového stroje, zda by ho mohli na období od 27. února do 30. dubna zapůjčit.