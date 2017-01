Šest lidí se přiotrávilo oxidem uhelnatým v hale ve Studénce.

/FOTOGALERIE/ Šest lidí se v pondělí dopoledne přiotrávilo oxidem uhelnatým ve výrobní hale hliníkových komponentů ve Studénce na Novojičínsku. Všichni skončili v nemocnicích.

Na místě zasahovali i hasiči, kteří z haly deset lidí evakuovali.

Oxid uhelnatý se do haly začal uvolňovat pravděpodobně ze špatně fungujících plynových topidel. "Celkem záchranáři na místě prohlédli 29 osob. U šesti ve věku od třiadvaceti do jednapadesáti let se objevily příznaky intoxikace," řekl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.

Podle něj pacienti hlásili bolesti hlavy, nevolnosti a závratě. Jejich stav byl podle Humpla lehký nebo středně těžký. Pět z nich ale údajně trpělo před příjezdem záchranářů poruchou vědomí.

"Čtyři pacienti byli předáni na interní ambulanci nemocnice Bílovec, dva v novojičínské nemocnici. U zbývajících nebylo lékařské ošetření nutné," doplnil Humpl.

Mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Kůdela řekl, že hasiči z výrobní haly evakuovali po 09:00 deset lidí a hledali další případné zraněné. "Většině zaměstnanců se ale podařilo uniknout do bezpečí ještě před naším příjezdem," řekl. Hasiči v hale naměřili nebezpečné koncentrace oxidu uhelnatého. Prostor po evakuaci odvětrávali.