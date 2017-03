Gymnázium v Novém Jičíně využívá unikátní program

Pilotní školou, která aplikovala zajímavou aplikaci SlidesLive v běžné výuce, se stalo před časem Gymnázium Nový Jičín.

Gymnázium v Novém Jičíně.Foto: Adam Knesl

Pro školu přináší aplikace výhody jako propojení s Google Diskem, sdílení referátů, pokusů či on-line výuky.

„Viděl jsem na prezentaci při jedné akci, jak to vypadá, a řekl jsem si, že mi to nic neudělá, když napíši někomu z vedení té společnosti, jak to vlastně funguje, jestli by chtěli udělat něco pro školství a podobně," uvedl před časem pro Novojičínský deník učitel Patrik Kočí.

Ozval se mu mladý muž, s nímž si dohodl schůzku v Praze.

„Popovídali jsme si a on řekl: Dobře, pokud chcete vyzkoušet ve školství, jak to může fungovat, a pokud chceme přinést nějakou zpětnou vazbu, uvolníme vám nějaké množství účtů, vyzkoušejte, pak si řekneme, co si o tom myslíte a jestli má nějaký smysl vytvořit nějaké levnější prostředí pro školy a podobně," přiblížil průběh setkání Patrik Kočí.

Podstatou využití aplikace je, že žák má zpětnou vazbu o tom, jak dokáže komunikovat, jak dokáže prodat nějaké téma, jak vypadá, když téma prezentuje a podobně. „A vy můžete nastavit, komu umožníte, aby tu jeho prezentaci v hodině viděl. Nastavíte třeba, aby ji viděl žák a rodiče, nebo žák, rodiče a ředitel školy. Dá se přesně nastavit, kdo má tomu žákovi dát zpětnou vazbu. Doma pak rodič může říci třeba: Vidíš, jak mluvíš. Díváš se na jedno místo, nekomunikuješ s třídou, máš problém v opakování některých slov a podobně. Je dobré se vidět a přemýšlet nad tím," pokračoval Patrik Kočí.

Systém funguje tak, že je obrazovka, na které běží slide se samotnou prezentací. Žák tuto prezentaci komentuje, hovoří k ní.

„To se natočí na video a poté se synchronizuje s žákovou prezentací. Rodič má pak možnost vidět, jak ten žák umí věci veřejně prezentovat. V tu chvíli poprvé žák vidí sebe a slyší, že třeba mluví o něčem, co vůbec na tom slidu nebylo. Najednou si uvědomí, jaké chyby dělá," doplnil Patrik Kočí s tím, že výhodou je, že všechny prezentace zůstanou v jednom balíku podle logického třídění a učitel může prezentace těch žáků využít i v další výuce.