Slavnost se blíží. V Novém Jičíně vystoupí Neckář i Dyk

Letošní ročník je věnován 300. výročí narození Ernsta Gideona von Laudona.

Václav Neckář.Foto: archiv

Letošní, v pořadí již čtyřiadvacátá, městská slavnost Nového Jičína se uskuteční 8. a 9. září a hlavními hvězdami programu budou Václav Neckář a Vojtěch Dyk. Pro veřejnost se zpřístupní také Radniční sklípek, který v minulosti patřil mezi vyhlášené podniky. Ovšem poslední roky chátrá a jeho dveře v podloubí Masarykova náměstí jsou dlouhé roky zamčené.

Dobu slavného vojevůdce připomenou ukázka historické bitvy na Bochetě, přehlídka historických vojsk na Masarykově náměstí či výstava v suterénu radnice.

„Slavnost také připomene dobu baroka a zdejší cechy. Expozice na radnici zmapuje padesát let od vyhlášení městské památkové rezervace a deset let partnerství s francouzským městem Epinal,“ uvedla Marie Machková, mluvčí města s tím, že hlavní postavou ale bude slavný vojevůdce císařovny Marie Terezie. Na oficiální pozvání radnice přijede do Nového Jičína 51 členů rakouské šlechtické rodiny Loudonů, potomků slavného vojevůdce.

„Laudon není jen vojevůdce, je to i osoba lidově známá a při vší úctě k novojičínským rodákům, nikdo jeho věhlasu nedosahuje,” řekl Petr Orság, ředitel Městského kulturního střediska Nový Jičín a hlavní organizátor slavnosti.

Bývá již tradicí, že se o slavnostním zářijovém víkendu pro veřejnost zpřístupní kulturní památky v rámci dne otevřených dveří. Zejména pro pamětníky bude jistě největším lákadlem právě Radniční sklípek. „Dříve vyhlášená vinárna je dnes významným prvkem historie Nového Jičína, a přestože se na ní podepsal čas a potřebuje rekonstrukci, stále má své kouzlo. My se pokusíme do tohoto nyní ponurého a nepřívětivého prostředí přenést zobrazení vojenského a společenského života Laudonovy doby, “ podotknul ředitel Orság.

Program slavnosti se bude odehrávat opět nejen na Masarykově náměstí, kterým budou v 10 hodin dopoledne a v 15.30 odpoledne procházet kostýmované průvody, ale také v Žerotínském zámku, na baště, na Bochetě, v parku u zámku. „V rámci slavnosti se bude konat řada koncertů. V pátek vystoupí na náměstí například Václav Neckář se skupinou Bacily, v sobotu bude hlavní čas programu patřit Vojtěchu Dykovi s kapelou B-Side Band,“ vyjmenovala hlavní hvězdy kulturního programu Marie Machková.