Smuteční síň v Petřvaldu bude brzy jako nová

Smuteční obřadní síň v Petřvaldě na Novojičínsku se po čtyřiceti letech provozu dočká modernizace.

Rekonstrukce za téměř čtyři miliony korun se dotkne zejména interiéru budovy, ale také technologického zařízení.

„Je to velká částka, ale jsme přesvědčeni, že si to místo posledního rozloučení po tolika letech užívání zaslouží," uvedla v obecním zpravodaji místostarostka obce Šárka Fabiánová s tím, že stavební práce by měly trvat zhruba čtyři měsíce.

Po tuto dobu si mohou lidé domluvit civilní smuteční obřad v místním kostele sv. Mikuláše nebo v obřadní síni na hřbitově v nedaleké Staré Vsi nad Ondřejnicí.