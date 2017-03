Špatný zrak trápí stále více dětí

Největší oční klinika v České republice rozšířila své služby do Nového Jičína. Specializuje se na dětské pacienty.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

V posledních letech plní čekárny očních center stále více malí pacienti. Nejrůznější problémy má až deset procent dětí předškolního věku. Komplexní péče o dětský zrak je v portfoliu očního centra v Novém Jičíně, které je nově součástí očních klinik Gemini.

ŠILHÁNÍ TRÁPÍ AŽ OSM PROCENT PŘEDŠKOLÁKŮ

„Skladbu našich klientů tvoří z 99 procent dospělí. V populaci ale stále roste počet dětí s oční vadou. Například až deset procent dětí předškolního věku trpí oční vadou. Šilhání se objevuje až u osmi procent dětské populace. Dlouholetý zájem o léčení dětí s poruchami vidění nás vedl k rozšíření spektra nabízených služeb o zákroky, které jsme doposud neměli v nabídce," popsal důvody začlenění Očního centra Vision do skupiny očních klinik Gemini jejich přednosta Pavel Stodůlka. „Díky očnímu centru v Novém Jičíně tak můžeme svým pacientům nabídnout i ortoptické oddělení, které se specializuje právě na léčbu dětských pacientů," potvrdil.

Oko dítěte se začíná vyvíjet ještě před narozením, už během čtvrtého týdne těhotenství, a jeho zrak se vyvíjí i po narození, neboť novorozenci rozeznávají pouze světlo a tmu. Kritickým obdobím je první rok života dítěte, vývoj vidění probíhá až do věku osmi let.

REFRAKČNÍ VADY

„Kolem osmého roku je vývoj zrakových funkcí u konce a dítě by mělo vidět stejně kvalitně jako zdravý dospělý člověk. I u dětí se mohou objevit různé refrakční vady, jako je například krátkozrakost, dalekozrakost nebo astigmatismus. Drobné a nevýznamné vady jsou dokonce poměrně časté, vyskytují se až u třetiny dětí do 15 let. Včasné odhalení oční vady dítěte je velmi podstatné pro úspěšnou léčbu," vysvětlil Pavel Stodůlka.

Nový Jičín se tak připojil k Praze, Brnu, Vyškovu, Ostravě, Zlínu, Českým Budějovicím nebo Vídni, kde má Gemini své oční kliniky.