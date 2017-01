Tatra v Africe řádí. Tomeček byl nejlepší

Mauretánie - Skvělou jízdu v desáté etapě předvedla posádka Tomeček-Lála na Africa Eco Race. Rychlostní zkoušku o délce 424 kilometrů zvládli nejlépe ze všech. Navíc se naplnila slova organizátorů, že se bude jednat o nejhezčí a nejtěžší část letošní rallye a vítězství v královské etapě tak potěší dvojnásobně.

Ilustrační foto.Foto: www.tomastomecek.cz

„Předposlední ostrá etapa letošního ročníku Africa Eco Race nabídla náročný koktejl plný měkkého písku, hned několika dunových polí a kamení. Po tradičně svižnějším úvodu čekalo na závodníky hned několik náročných dunových polí," uvedl Promet/Czechoslovak Group tým v tiskové zprávě. A právě písčité převaly jsou přesně ten terén, v kterých si příborský jezdec libuje. „Dnešní etapa se nám moc líbila," potvrdil předešlá slova Tomáš Tomeček a pokračoval: „Věděli jsme, jak je dnešek z pohledu celkového výsledku závodu důležitý, ale na naši jízdu to nemělo velký vliv. Od začátku jedeme na hranici našich možností. Čím je etapa těžší, tím je to pro nás lepší, protože jedeme na Tatře a to je v terénu nejlepší auto na světě."

Posádka českého týmu očekávala v desáté etapě velký útok ze strany ruského Kamazu, neboť o den dříve je Tomeček s Lálou sesadili z celkové třetí příčky. „Já si to moc nepřipouštím, pro nás je důležité především dojet a dostat Tatru na přední příčky. Kamaz je, co se rozpočtu a zázemí týče, úplně někde jinde a pokud má svůj den, tak je velmi těžko porazitelný. My jsme malý soukromý tým a snažíme se udělat z minima maximum. Dnešní výsledek je velkou odměnou a motivací pro celý náš čtyřčlenný tým," poznamenal Tomeček.

Jezdci se během desáté rychlostní zkoušky museli vypořádat s obtížně čitelnou trasou. V písku museli podhustit pneumatiky, ale skryté kameny je mohly lehce prorazit. Posádce s číslem 401 se naštěstí defekty vyhnuly. „Samozřejmě že v takové situaci neletíme jako o život, ale stát se může cokoliv. V závodě za sebou nemáme žádnou rychlou asistenci jako třeba ruský Kamaz a chtě nechtě tomu musíme přizpůsobit styl, jakým jedeme," řekl dále pilot Tatry.

BEZCHYBNÁ NAVIGACE

Klíčovou roli hraje na Africa Eco Race navigace. „Dnes to měl Láďa velmi složité, ale zvládl to opět bez zaváhání," pochválil svého parťáka Tomáš Tomeček a dodává: „Stačí jedno zaváhání a může to dopadnout velmi špatně. Nějakých čtyřicet kilometrů před cílem jsme jeli kolem převráceného kazašského Fordu, který si na jedné roletě, která byla do itineráře dopsána jako změna, skočil v rychlosti kolem 170 km/h nějakých šedesát metrů a pak se ještě několikrát převrátil. Naštěstí se posádce nic vážného nestalo a jezdec i navigátor nám ukazovali, ať jedeme dál. I takové je někdy závodění."

Desátá etapa byla bohatá i na slibované dramatické výhledy do krajiny: „Dnes to byla chvílemi opravdová pastva pro oči," pochvaloval si po skončení desáté etapy Ladislav Lála. „Přál bych každému, aby viděl na vlastní oči to, co jsme dnes viděli z auta obrovské dunové pole, bizarní skály, bohem zapomenuté vesnice. V závodním tempu není bohužel moc času na koukání a navíc to chvílemi celkem drncá, ale i tak to bylo úžasné," dodal.

O tom, jak skončilo letošní africké putování Tatry Tomáše Tomečka budeme informovat v pondělí.