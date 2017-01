Tatrovka Tomáše Tomečka je po druhé etapě čtvrtá. První duny zvládl skvěle

Ve druhé etapě Africa Eco Race 2017 dojel Tomáš Tomeček na čtvrtém místě. Závod už nedobrovolně skončil pro první závodníky.

Ilustrační foto.Foto: www.tomastomecek.cz

Po mrazivé noci, kdy teploměr ukazoval minus čtyři stupně, posádky brzy ráno vyrazily do dalšího afrického dobrodružství. V něm se musely poprat se vším, co o den dříve slibovali organizátoři. Písek, duny, náročné kamenité úseky i rychlé pisty. Tomáš Tomeček s navigátorem Ladislavem Lálou (tým Tatra Promet/Czechoslovak Group) dorazili nakonec do cíle mezi kamiony na čtvrtém místě.

Kamiony a auta odstartovaly do druhé etapy společně na základě výsledků první etapy. Tomečkova tatra startovala hned za kamionem MAN portugalské amazonky Elisabete Jacinto. „Snažili jsme se dnes jet svoje tempo a současně myslet na to, že chceme také dojet," komentuje průběh druhé etapy Tomáš Tomeček a hned pokračuje: „V prvním dunovém poli se nám podařilo předjet první kamion a chytili jsme dobré tempo. Musím říci, že dnešní etapa byla opravdu náročná a že nás i auto hodně bolela. Ke konci už jsme toho měli oba celkem dost."

Jak vypadal závod z pohledu navigátora Ladislava Lály? „Dnes to bylo opravdu náročné. Není mi úplně dobře a dnešek mi rozhodně nepřidal. Po startu jsme jeli na hranici našich možností. První duny se nám povedly a chytili jsme dobré tempo. Okolo třicátého kilometru jsme se spolu s třemi dalšími kamiony a několika auty trochu zamotali, ale nakonec jsme se z toho naštěstí dostali. Beru to nicméně na sebe. Pak následovala až do cíle stíhací jízda. V rozbitých úsecích jsme schytali několik tvrdých direktů. Pro mě osobně to byla vzhledem k okolnostem asi druhá nejtěžší etapa v životě."

Velká spokojenost vládne v týmu s tím, v jaké výborné kondici je zatím Tatra se startovním číslem 401, takže ani ve druhém bivaku neměli mechanici Pavel Kletenský a Jaroslav Žerdík na práci „nic jiného" než běžný servis. „Je úžasné, co tatra vydrží. Dnešek byl všechno jiné než poklidná projížďka," pokračuje Tomáš Tomeček. „Je mi líto odstoupení Elisabete, nicméně Dakar je bohužel takový. Letos sem přijela s novým motorem a ten bohužel nevydržel."

Ve třetí závodní den se museli závodníci vypořádat s pořádně dlouhou rychlostní zkouškou o délce 433 kilometrů z Tagounite do Ichtu, na které nechyběla i větší dunová pole. „Nejsme tady na zájezdu, takže se samozřejmě těšíme," uzavírá Tomáš Tomeček. „Tento závod a duch, který ho provází, pro mě znamená hodně. Uděláme maximum možného, koneckonců jsme pořád ještě na začátku."

Tomáš Tomeček z Příbora byl po druhé etapě v kategorii kamionů celkově na čtvrtém místě. S náskokem 1:21 hod. vedl Rus Karginov s kamazem.