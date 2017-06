Tipy na víkend na Novojičínsku a okolí

Je tady první červnový víkend a s ním i náš výběr tipů na akce na Novojičínsku a okolí.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Václav Pancer

Nový Jičín: Skalky už ode dneška hostí legendy

Již 8. ročník svého minifestivalu Legendy Skalky přichystala na první červnový víkend Ivana Tomanová. Po loňském úspěchu open air divadla, mohou zájemci vyrazit do areálu Skalky v Novém Jičíně už dnes, kdy mohou zhlédnout představení komedie Kšanda, ve které se představí Jaroslav Sypal, Michaela Kuklová, Miluše Bittnerová a další známí herci. Představení začne ve 20 hodin. Zítřejší Skalky budou patřit opět legendám. Zahrají a zazpívají František Nedvěd, Petra Janů s kapelami a Dr. Hekto. Legendy 8 začnou v 19 hodin.

Petřvald: Děti i hasiči si užijí zábavu už dnes

Také letos přichystali v Petřvaldě akci Celý Petřvald čte dětem, která se uskuteční dnes od 16 hodin v petřvaldské hasičárně. V programu pro děti i dospělé vystoupí vypravěč Martin Hak s inscenací Děda Jožka. V rámci akce budou slavnostně ukončeny projekty realizované ve spolupráci školy a knihovny a dojde také na vyhodnocení celoroční čtenářské soutěže pro děti s názvem Lovci perel. O pár hodin později bude v hasičárně opět živo, a také zejména pod ní v areálu U staré řiky. Tam totiž SDH Petřvald pořádá noční soutěž v požárním útoku, XIII. ročník memoriálu Jana Blahuta. Soutěž začne v 21.30 hodin, na start se postaví družstva mužů, žen a mužů nad 35 let.

Frenštátská noc dnes rozezpívá muzeum

Tradiční akce láká děti i dospělé do muzea, které už dnes jako zázrakem ožije. Organizátoři uspořádají další z oblíbených Frenštátských muzejních noci, tentokrát s podtitulem Rozezpívej muzeum. Návštěvníci se kromě expozic dočkají také divadla a hudby. Pohádku jim zahraje Divadlo babky Miládky a o hudbu se postarají Eva Porubová a Petr Drkula s cimbalistou Jaroslavem Hrbáčkem či komorní sbor Nyklband. Program potrvá od 17 do 22.30 hodin a zájemci si kromě prohlídky stálých expozic mohou vyzkoušet interaktivní úkoly, střelbu na laserové střelnici či zhlédnout Foto-grafické obrazy Jana Fuxy. Třešničkou na dortu muzejní noci bude závěrečná noční prohlídka. Vstupné je 30 korun pro dospělé a 10 korun pro děti.

Rybí: Letošní FishFest bude pomáhat

Milovníci hudby se v sobotu 3. června sjedou do obce Rybí. Od 14.30 hodin se na místním hřišti uskuteční další ročník FishFestu, tentokrát s podtitulem Pro Verunku. Posluchačům se, jak už je v Rybí zvykem, představí řada místních hudebníků a skupin. Celý festival zahájí úderem 15. hodiny uskupení NáSoSka, které o hodinu a půl později vystřídá Emerald Shine.

Podvečer pak bude patřit skupině PJ Harvey Tribute Band a o závěrečnou tečku se ve 20.30 hodin postará Věšák. Vstupné bude 80 korun, které pořadatelé věnují na dobrou věc. „Výtěžek ze vstupného bude letos věnovaný Veronice Fojtíkové z Rybí, která je po úrazu páteře na vozíčku a bude využit na její další léčbu," přiblížili k akci její organizátoři. Samozřejmostí bude také dobré občerstvení.

Vojkovice: V pivovaru Koníček

Pivovar Koníček ve Vojkovicích patří mezi oblíbené minipivovary v našem regionu a proto je potřeba uspořádat jednou za čas slavnostní den. Koníčkův den, jak se akce nazývá, proběhne v sobotu od 13 hodin přímo v pivovaru a hostinci Koníček. Jako první vystoupí Dj Reprák, těsně před půl třetí nastane folková pohoda a v 15 hodin vypukne vrchol dne, a to naražení dřevěného sudu. Po ochutnání speciálního moku se opět návštěvníci folkově naladí, aby v 18.20 hodin mohli přivítat skupiny Los Pedros, což je tříčlenná kapela, kde dva hudebníci hrají na kytaru a jsou doprovázeni kontrabasem. Od 21 hodin odstartuje rocková zábava v režii kapely KARM. V průběhu programu bude k dispozici pro děti například skákací hrad a pro dospělé jsou připraveny pivní soutěže. Cena vstupného je 50 korun. Výtěžek poputuje na dobročinné účely.

TIPY Z OKOLNÍCH OKRESŮ

Obecní slavnosti ve Staré Vsi nad Ondřejnicí

V těchto dnech vrcholí přípravy 18. ročníku obecních slavností a 14. ročníku folklorního festivalu Poodří Františka Lýska. Bohatý kulturní program bude zahájen ve staroveském zámku v pátek v 16.30 hodin vernisáží výstavy 750 let Staré Vsi. Výstava přináší pohled do historie obce od roku 1267 až do současnosti.

Slavnostní večer bude pokračovat v 18 hodin v kostele sv. Jana Křtitele koncertem pěveckých sborů. Samotné obecní slavnosti pak zahájí v sobotu od 9 hodin v kostele sv. Jana Křtitele slavnostní mše svatá.

Hlavní program se bude odehrávat od 10 hodin v historických kulisách staroveského zámku a jeho okolí. Od 14 hodin pokračuje program na pódiu u zámku folklorním festivalem Poodří Františka Lýska. Večerní část programu bude patřit koncertu Petry Janů a celý den ukončí ohňová show.

Soutěž velkých dechovek v Ostravě

Osmnáctý ročník Mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů nabídne v sobotu od 9.30 hodin v Domě kultury města Ostravy vystoupení osmi hudebních těles z Jihlavy, Krnova, Police nad Metují, Zlína, Dačic, Karviné, ale také z Chorvatska a Lotyšska. V sobotu večer budou vyhlášeny výsledky po skončení slavnostního galakoncertu, který začíná v 18.30 hodin.

Honění krále ve Lhotce

Louka za sportovní halou ve Lhotce zažije v sobotu opět lidovou slavnost Honění krále. „A to už její šestačtyřicátý ročník zaznamenaný v obecní kronice a pětadvacátý ročník od jejího obnovení v roce 1993," upozornil starosta Josef Šrámek. Program začíná ve 14.30 za účasti dětského folklórního souboru Hlubinka, mažoretek Krokodýl, skupiny historického šermu Krokodýl a dechovky s kapelníkem Janem Dluhošem. Honění krále se zúčastní se svými koňmi také jízdní oddíl ostravských strážníků. A na večerní veselici zahraje kapela Legendy se vrací.

Císař František Josef I. a Sissi navštíví Ostravu

Ostravané si budou moci užít v sobotu odpoledne atmosféru a ducha časů dávno minulých a společně se členy činohry Národního divadla moravskoslezského se vydat na návštěvu některých míst, která v roce 1906 tehdy navštívil císař František Josef I. Tentokrát i s císařovnou Sissi, která tady tehdy nebyla… Hlavní inspirací pro tuto historickou akci je kromě vzpomínky císařovy návštěvy Ostravy z roku 1906 i divadelní hra Viliama Klimáčka Sissi (Útěky Alžběty Rakouské), která bude v české premiéře uvedena 8. června v ostravském Divadle Jiřího Myrona. S hlavními protagonisty inscenace uměleckého šéfa činohry Petra Gábora se tak setkáte v sobotu odpoledne v různých koutech centra Ostravy.

Festival lepšího bydlení

Novinky z oblasti bytového designu v rámci akce Festival lepšího bydlení přiveze v sobotu 3. a neděli 4. června také do Ostravy žlutý kamion Raiffeisen stavební spořitelny (RSTS). „Pokud chcete načerpat inspiraci v designu nebo se poradit, jak vlastně s úpravami vašeho bydlení začít, nenechte si akci ujít. Pro všechny, kteří právě řeší, jak si vylepšit nebo zařídit své bydlení, budou na místě k dispozici zkušení poradci, aby zodpověděli všechny zvídavé dotazy nejen ohledně financování bydlení," uvedl Benedikt Lyčka, oblastní ředitel Raiffeisen stavební spořitelny. Akce bude po oba dny probíhat od 13 hodin do 19 hodin před OC Futurum.

Dětský branný před Futurem

V sobotu 3. června od 14 do 18 hodin se na venkovním hřišti před obchodním domem Futurum uskuteční Dětský branný den. Pro děti a dospělé bude připraveno několik stanovišť, jak pro holky tak pro kluky. Celé odpoledne se ponese v duchu branných dnů. Děti si budou moci zaskákat na trampolíně, zjistit, jestli mají přesnou mušku, vyzkoušet si, jak se ovládá tank, plazení pod maskovací sítí a zdolání dalších nástrah.

Den dětí v Dolních Vítkovicích

Na svátek všech dětí mysleli také v Dolních Vítkovicích, kde program vzhledem k vyšší návštěvnosti připravili na sobotu. V Malém světě techniky, takzvané U6, bude pro nejmenší připraveno maňáskové divadlo v prostoru u ponorky a pro větší kreativní dílnička a decompáž, kde se návštěvníci podívají do útrob počítačů.

Ve Velkém světě techniky bude rovněž kreativní dílna a ve foyer pro neplatící návštěvníky možnost malování na obličej, výroba bublin a další trvalé aktivity.

Zábava pro malé i velké

V litultovickém zámeckém parku bude v sobotu od 14 hodin dětský den ve stylu Divokého západu. Vítáno je stylové oblečení.

V parku ve Velkých Hošticích začíná v sobotu také od 14 hodin Zahradní slavnost Ludvíka XIV. Zváni jsou hlavně ti, kteří přijdou v barokním oblečení. Od 17 hodin vypukne minidiskotéka a od 19 hodin zahraje hudba k tanci a poslechu.

Víkend v Opavě bude patřit dětemDen dětí plný zábavy, soutěží, atrakcí a kulturních vystoupení, je připravený na tento víkend.

Sobotní část bude od 13 do 18 hodin v Městských sadech, kde jsou připraveny dětské atrakce i soutěžní kratochvíle. V zadní části sadů se uskuteční mezinárodní folklórní festival dětských souborů s názvem Děcka, poče se hrač. V neděli přivítá malé návštěvníky od 10 do 16 hodin kostel sv. Václava se zajímavým programem. Expozice Cesta města bude v Obecním domě plná hudby i soutěží. V historické výstavní budově muzea budou malí návštěvníci od 13 do 17 hodin hravou formou zkoumat umělecká díla pomocí fyzikálních a optických pokusů a pokusí se vyrobit vlastní umělecká díla. Slezské divadlo nabídne od 15 hodin pohádku Broučci.

Zájemci mohou v sobotu navštívit památník 2. světové války v Hrabyni, kde je průvodci v kostýmech od 13 do 17 hodin provedou areálem. Čekají tam na ně vědomostní soutěž s testem zručnosti a před památníkem různé atrakce. Historická výstavní budova muzea bude v neděli patřit od 13 do 17 hodin malým vědcům, kteří se v alchymistické dílně zaměří na zkoumání uměleckých děl.

Rohov: Soutěže hasičů

Místní sbor dobrovolných hasičů pořádá v neděli od 14.30 hodin Memoriál Huberta Hluchníka v požárním sportu mužů a žen v areálu fotbalového hřiště TJ Spartak Rohov. Poháry získají hasiči i hasičky v prvním kole na prvních třech místech a finanční částky za stejné umístění ve druhém kole.

Chlebičov a Píšť: Motorky i auta na srazu

Chlebičovský areál Bumbálka bude v sobotu plný motocyklů různých značek. Motorsraz začíná ve 14 hodin společnou hodinovou vyjížďkou a po ní následuje rockotéka se soutěžemi. Od 19 hodin vystoupí skupiny The Beatles Collection Band, Limetal a Metalica. Program od 01.30 hodin uzavře strip show s rockotékou. V Píšti se rovněž v sobotu dočkají příznivci automobilových stařečků. Sportovně orientační soutěž historických vozidel Prajzská rallye začíná v 7.30 hodin na koupališti přehlídkou veteránů, kteří v 10.30 hodin vyrazí na trať závodu.