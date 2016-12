Kostelní věž vydala tajemství

/FOTOGALERIE/ Dvě původní listiny a staré mince z let 1765 až 1936 byly v tubusu, který vložili naši předci do makovice báně farního kostela Všech svatých ve Vlčovicích, místní části Kopřivnice.

Místní farář Roman Macura nám prozradil, že nalezené mince a písemnosti, k nimž přidají ty současné, zpět vloží do schránky, kterou také uschovají do makovice báně.

„To bude úplně to poslední, co se bude na té věži dělat, myslím tím instalaci makovice s křížem. Klempíři, kteří budou vyrábět makovici, vyrobí i tubus," poznamenal Roman Macura. Poslední záznam o opravě báně kostela je z roku 1936, podle Romana Macury byla dřívější oprava v roce 1902 a předtím to byl až barokní zásah roku 1780. Kostel pochází z doby před rokem 1597.

„Je to nejstarší objekt v Kopřivnici. Na to, že Vlčovice byly bezvýznamná vesnice, která čítala pár domků, je zajímavé, že všude se tenkrát stavěly dřevěné kostely, jen Vlčovice měly takový kostel," poznamenal vlčovický farář a doplnil, že je pravděpodobné že v místě kdysi stála dřevěná kaplička.

Roman Macura ale uvedl, že to není ničím potvrzené. Proč právě ve Vlčovicích vznikla kamenná a zděná stavba, také není ničím podložené. „Nemůžeme potvrdit, proč se to stalo. Bylo tady Hukvaldské panství a dá se předpokládat, že i ta historie je spojena s Hukvaldským panstvím. Těžko se dopátrat, protože archiv na Hukvaldech vyhořel v 18. století, takže většina dokumentace je zničená.

Má dedukce je, že tím, že to má vysokou věž a vedla tudy tkalcovská stezka na Příbor, mohlo to být nějaké opevnění, něco jako strážní objekt," doplnil Roman Macura s tím, že o vzniku kostela se traduje také příběh. „Ale je to jen legenda," uzavřel Roman Macura.

Legendu o vzniku kostela Všech svatých ve Vlčovicích sepsal počátkem minulého století Jiří Felix, ředitel měšťasnké školy ve Frenštátě pod Radhoštěm a autor dějin místního Sokola.



Jistý pán jel kamencem, což bylo kamenité řečiště Lubiny, které sloužilo jako cesta. Náhle přišla znenadání velká voda, vzala kočár a zanesla ho i s koňmi do nejužší části řečiště. Pán obklopen vodou prosil Boha, aby mu pomohl z tísně, a slíbil, že postaví kapli, pokud jej Bůh spasí.



Tak se i stalo a pán prý svůj slib splnil. Kapli pak v roce 1590 vysvětil biskup Stanislav Pavlovský. Pozdějšími přístavbami byla zvětšena na kostel.