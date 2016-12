U pohádek se lidé zastaví, míní frenštátští školáci

K vánočnímu času patří pohádky. Vědí to i v Základní škole Tyršova 913, kde místní Divadelní kroužek Tyršovadlo hraje již léta pohádky pro školáky na prvním stupni a děti ze školek.

TYRŠOVADLO, divadelní soubor ZŠ Tyršova 913 ve Frenštátě pod Radhoštěm, i letos potěšil školáky a předškoláky s pohádkou. Foto: Archiv školy

Autorkou her je principálka divadla, paní učitelka Pavla Novotná. „Pro letošek se svými svěřenci připravila pohádku Vánoční hra," sdělil učitel Petr Ondryáš, jenž dohlíží na vznik školního časopisu Druhé patro. Upřesnil, že v průběhu dvou dnů mladí herci pohádku odehráli osmkrát, pokaždé za nadšeného potlesku.

Pohádka byla o třech sourozencích, kteří našli na půdě kouzelnou knihu. Protože nevěděli, že je kouzelná, měli z ní legraci a napsali do ní hlouposti, které by se měly dít o Vánocích. A tak se dělo vše, jak napsali. Po dlouhém hledání našli majitelku knihy, paní Zimu, a ta vše vrátila do pořádku, přičemž pomáhali i diváci.

K tomu proč sledovat pohádky, se vyjádřilo i několik žáků deváté třídy. „V dnešním uspěchaném světě, kdy lidé pořád někam běhají a všechno musí mít co nejrychleji, je dobré si někdy poslechnout nebo se podívat na pohádku. Zasmát se, vzpomenout si, co se vlastně o Vánocích dělá. Aspoň na chvíli se zastavit a odpočinout si," uvedl Christian.

Podle Katky mají pohádky v našich životech důležitou roli. „Na děti působí kouzelně, ony se chtějí jednou stát jejími hlavními postavami a rozšiřují si fantazii. Na nás starší také účinkují, i když slaběji. Dospělí mají rádi pohádky hlavně z doby, kdy vyrůstali. Jsou pro ně nostalgické, zvláště v dnešní uspěchané době, a lidé se rádi odtrhnou od reality".

„Lidé se zastaví u pohádky, protože chtějí společně prožít chvíle a zabavit se. Můžou si odpočinout a jen se tak dívat, ale také si mohou odnést zážitek a třeba i poučení," vyjádřila svůj názor Johana.

„Pohádky tady jsou od pravěku. Byl by zločin přestat je hrát. Samozřejmě nejsou tak lákavé, jako filmy s miliony efektů, auty…," myslí si Ondřej, jenž dodal, že pohádky hrané školáky si určitě budou lidé vážit více, než pohádky s profesionálními herci.