U školky v Bludovicích je nový přechod

O něco bezpečnější přecházení přes frekventovanou silnici mají obyvatelé Bludovic, městské části Nového Jičína.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Nedaleko mateřské školy nechala radnice postavit nový bezbariérový přechod pro chodce. Zároveň se opravil stávající chodník a dodělal v místech, kde chyběl. Přechod je z obou stran osvětlený. Realizace stavby přišla na téměř 800 tisíc korun.

„Naše město spustilo na konci roku 2013 program Bezpečně do škol, který má zvýšit bezpečnost dětí při cestě do školy nebo školky. Proto jsme u školky v Bludovicích nechali vybudovat přechod pro chodce, který by měl zajistit bezpečnější přecházení komunikace I/57 a zároveň přispět ke zpomalení dopravy na hlavním tahu mezi Opavou a Valašským Meziříčím," řekl starosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák.

Aby město vyhovělo požadovaným dopravním normám, musela se komunikace v místě přecházení zúžit.

„Na straně, kde stojí mateřská škola, odděluje chodník od silnice travnatý pás. Na protější straně jsme postavili nový chodník. Oba chodníky jsou v blízkosti přechodu opatřeny zábradlím," doplnila Michaela Mrklovská z odboru majetku, rozvoje a investic.