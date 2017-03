Úroda bude patřit všem i lidem mimo Skotnici

Ojedinělý projekt chystá zájmový spolek Skrojek. Ve Skotnici chce vybudovat sdílený rodinný sad.

„Můj manžel má vystudované krajinné inženýrství. Přestěhovali jsme se do Skotnice a zjistili jsme, že tam chybí nějaký sad, kam by lidi mohli volně chodit,“ sdělila Regionu Eva Arnošt ze zájmového spolku Skrojek a dodala, že právě v té době Nadace Partnerství se společností MOL Česká republika vyhlásily druhý ročník grantového programu Zelená oáza. „Ve Skotnici se nabízelo vrátit stromy krajině,“ poznamenala Eva Arnošt.



Spolek byl v grantovém řízení úspěšný a získal téměř 28 tisíc korun. „Vybrali jsme odrůdy vhodné pro tuto krajinu, aby se ty stromy uchytily. Jsou to odrůdy, které tady kdysi byly, které jsou odolné a přežijí místní podmínky,“ pokračovala Eva Arnošt.



Na podzim chystá zájmový spolek Skrojek velkou akci pro občany.

„Měli by to být hlavně místní, ale nebudeme se bránit tomu, když přijedou i lidé z okolí. Vyberou si strom, my necháme vyrobit cedulku s jejich jménem. Přijdou na místo, vysvětlí se jim, jak se strom sadí, dostanou nářadí a zasadí si dřevinu, o kterou se budou v budoucnu starat. Chtěli bychom se každý rok u těch stromků sejít, ukázat jim, jak co zastřihnout, a během několika let by měli sklízet první plody. Bude to sdílený sad, takže ta úroda vlastně bude patřit všem. Myslíme si, že když si to místní zasadí, eliminuje se tím, že by si úrodu navzájem kradli,“ doplnila Eva Arnošt s tím, že do budoucna by chtěli na místo dodat lavičky nebo broukoviště.



Sdílený rodinný sad by měl vzniknout za dětským hřištěm ve Skotnici. Měly by v něm od podzimu vyrůstat tři jabloně, dvě slivoně, dvě hrušně, jedna třešeň, deset keřů angreštu, deset keřů rybízu a pět keřů dřínu. Do přírody ve Skotnici se tak vrátí například kdysi tolik oblíbené jablko jadernička nebo žluté špendlíky.