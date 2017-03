V ulicích města začal každoroční jarní úklid

S příchodem teplejších dnů se město Kopřivnice pustilo do každoročního úklidu silnic, chodníků a parkovišť po zimě.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Libor Běčák

Po úklidu cyklostezek a komunikací v místních částech města zahájila společnost Slumeko komplexní čištění také v centru Kopřivnice. Uplynulou sobotu tak pracovníci technických služeb obsadili prostor u městského úřadu, přilehlý park Edvarda Beneše a ulici Hanse Ledwinky. Čištění bude z centra dále postupovat k jednotlivým okrajovým částem.



Stejně jako v uplynulém roce, také letos uspíšilo jarní očistu města pěkné počasí. „Počátkem března bylo spuštěno plošné čištění cyklostezek, o které nás lidé žádali, protože se udělalo hezky a oni vytáhli kola,“ vysvětlila Daniela Koričanská ze správy komunálního hospodářství. Dodala, že úklidové práce jsou podmíněny především počasím, ale i dalšími faktory. „Zahájení plošného čištění ovlivňuje několik faktorů, jako například aktuální povětrnostní podmínky, dlouhodobá předpověď počasí a dále také povinnost oznámení zahájení plošného čištění jednotlivých oblastí v dostatečném časovém předstihu tak, jak je uvedeno v Plánu letní údržby na rok 2017,“ nastínila Daniela Koričanská.



Úklid města by měl probíhat téměř až do konce dubna, včetně některých sobot, přičemž na čištění jednotlivých úseků upozorní obyvatele s dostatečným předstihem cedule s přechodným dopravním značením.

OMEZENÍ PARKOVÁNÍ

Zpozornět by pak měli především motoristé, parkující v alokovaných místech. Ti by měli svého čtyřkolého miláčka na určitou dobu zaparkovat někde jinde. Řidiči, kteří nebudou dopravní značení respektovat, musí počítat s tím, že jim bude vozidlo odtaženo.



„Pokud si majitel nevyzvedne vozidlo v den odtahu, bude toto vozidlo vráceno zpět na parkoviště, odkud bylo odtaženo. Půjde tedy o dvojitý odtah,“ upozorňuje město na svých stránkách s tím, že za provedené úkony bude po majiteli vozidla vymáhat veškeré náklady. Úklidové práce, jejichž součástí bude i údržba zeleně, budou ve městě pokračovat za příznivých klimatických podmínek do 28. dubna, a to podle schváleného harmonogramu, předloženého správcem komunikací – firmou Slumeko. Krátkou přestávku budou mít v době velikonočních svátků.



„Silniční průtahy ve městě a v místních částech čistí Správa silnic Moravskoslezského kraje Nový Jičín, prozatím jejich termíny čištění neznáme. Zametání je však vždy závislé na příznivých klimatických podmínkách, mráz, silný déšť či sněžení znemožní provádění této činnosti,“ doplnila za společnost Slumeko Dagmar Šmiřáková.