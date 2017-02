Ve Fulneku řešili odměny členů zastupitelstva. Zatím zůstanou stejné

Poměrně rušno bylo během zasedání zastupitelstva ve Fulneku při projednávání případného navýšení odměn členům zastupitelstva.

V úvodu projednávaného bodu starostka Fulneku Radka Krištofová sdělila, že vzhledem k tomu, že dochází k navyšování platů úředníků, legislativa následně vymezuje i navyšování odměn voleným členům zastupitelstev.

Na to zareagovala zastupitelka Jana Mocová a sdělila, že se připojuje k návrhu zastupitele René Jurošky. Ten již dříve při projednávání dotací města organizacím a spolkům uvedl, že by bylo dobré, kdyby se zastupitelé vzdali navýšení odměn a peníze dali jako příspěvek Charitě Odry na její činnost.

S radikálním návrhem pak přišla zastupitelka Zuzana Berlinská. „Opět toho po roce využiji. Navrhla bych zrušit veškeré odměny neuvolněným členům zastupitelstva. Můžeme to brát tak, jako že už jsme ty peníze dostali a teď jimi přispějeme hasičům," sdělila Zuzana Berlinská.

Obě vyjádření zkritizoval radní Václav David. „Já přece svoje prostředky můžu dát komukoliv. Dávejte to individuálně a nedělejte tady takové šaškárny házet rameny, že to dáme na charitu… Já to můžu dát, kam chci podle mého vědomí a svědomí. Takové alibistické věci tady nedělejte. To se mi nelíbí, takové řeči: všichni se vzdáme," vyjádřil se Václav David.

Zuzana Berlinská reagovala slovy, že neřekla, že se zastupitelé vzdají odměn. „Říkám, že si máme představit, že jsme ty peníze dostali a že můžeme tímto způsobem přispět. Navrhuji zrušit veškeré odměny zastupitelstvu," poznamenala zastupitelka.

Na stranu Václava Davida se přiklonil zastupitel Petr Moc. „Cítím to stejně. Co s tím dělám já? Občas to třeba investuji, když je třeba koupit nějaký plakát na Končiny a podobně. Ale zodpovídám si za to já. Více těch peněz nebudu potřebovat. Takže nebudu hlasovat pro navýšení a zároveň se přikláním k tomu, co řekl pan David ať si s tím každý děláme, co chceme," řekl Petr Moc.

S další zajímavou myšlenkou přišla zastupitelka Darina Dvořáková.

„Chtěla jsem dát podnět k tomu, abychom začali uvažovat, že bychom skutečně snížili počet členů rady města Fulneku. Jestli bychom třeba neměli uvolněnou jenom paní starostku," nastínila Darina Dvořáková.

Zastupitelé poté hlasovali o návrhu Zuzany Berlinské. Pro to, aby odměna člena zastupitelstva činila 0 korun, byla ale jen ona sama. Neprošel ani návrh o navýšení odměn. Zastupitelé tak budou dostávat tolik peněz, jako doposud.