Vedení města přiznává, že se moc utrácí

Pomyslný varovný prst zvedají před zvyšováním provozních výdajů členové vedení města Bílovce i někteří zastupitelé.

Radnice v Bílovci. Ilustrační foto.Foto: Archiv/MěÚ Bílovec

Na zvyšování výdajů upozornil na posledním zasedání zastupitelstva Bílovce zastupitel Petr Klimek, když uvedl, že daňové příjmy jsou sice oproti roku 2014 vyšší o dvanáct milionů korun, ale rostou i režijní výdaje. „Protože ty jsou tady neustále skloňovány, jak je nebudeme navyšovat. Je to k zamyšlení pro zastupitele," upozornil Petr Klimek. Jako příklady uvedl odbor kultury a sportu, jehož výdaje byly v roce 2014 kolem 7,6 milionu korun, nyní 9,79 milionu korun. Činnost městského úřadu stála v roce 2014 26,7 milionu korun, nyní již 29,7 milionu korun. „Chápu, že došlo k mírnému nárůstu mezd zaměstnanců městského úřadu, navýšil se o 1,4 milionu korun příspěvek na činnost městské správy. I když toto navýšení bylo pokryto, navýšili jsme výdaje o milion a půl," pokračoval zastupitel Klimek a poukázal také na fakt, že Městská policie v roce 2014 měla režimní náklady 4,5 milionu korun, nyní 5,5 milionu korun.

„Jsme dnes asi v situaci, kdy si to můžeme dovolit, neboť byl navýšen daňový příjem, ale pokud budeme pokračovat tímto tempem, tak se obávám, že do budoucna nám nebude zbývat na žádné investice a budeme jen hradit mandatorní výdaje," dodal Petr Klimek.

Starosta Bílovce Pavel Mrva dal Petru Klimkovi za pravdu a připomněl, že na to, že mandatorní výdaje města neustále stoupají, již v roce 2014 upozorňoval, stejně jako v roce následujícím. „Je to trend, který je zastrašující, a jsem rád, že na to pan Klimek upozornil," řekl starosta, Bílovce.

„Víme, jak obrovsky zasáhlo nákladově například zřízení kulturního centra, což bylo fatální rozhodnutí, které znamená, že městský rozpočet je zatěžován ročně dvěma miliony korun navíc. Předpoklad byl pětatřicet tisíc korun," uvedl Pavel Mrva. Jako další příklad zmínil, že provozní náklady domu dětí a mládeže stouply dvaapůlkrát od roku 2008. „Určitě se o tom musíme bavit a musíme najít řešení, protože ekonomická situace sice je teď příznivá, ale může nastat situace, kdy to nebude možné," varoval starosta.

Podobně hovořila také místostarostka Bílovce Sylva Kováčiková, která sdělila, že nárůst příjmů města je v poslední době nižší než nárůst výdajů, a zmínila se například o dotacích města do sportu. Podle ní by analýza a následná strategie měly přispět k tomu, aby byly uspokojeny nároky obyvatel, a přitom město nakládalo s prostředky hospodárně.