Veřejná cyklotour Na kole dětem projede také Novojičínskem

Osmý ročník celorepublikového sportovního projektu na podporu dětí s onkologickým onemocněním odstartoval poslední květnový den v Ústí nad Labem. Po stovkách najetých kilometrů, kdy parta cyklistických nadšenců projela částí Prahy, Mladou Boleslaví, Vrchlabím, Deštnou v Orlických horách, Rychnovem nad Kněžnou a Českou Třebovou až do Bruntálu, dorazí peloton cyklistů v čele s Josefem Zimovčákem v sedmé a osmé etapě také na Novojičínsko.

Na kole dětemFoto: Archiv

Sedmá etapa cyklotour dlouhá přibližně 120 kilometrů je na programu dnes. Povede z Bruntálu do Staré Vsi nad Ondřejnicí a poté do Ostravy Hrabové se zastávkou například na náměstí Komenského ve Fulneku a s průjezdem fulnecké části Pohořílky, Bílovcem, Bravanticemi či Jistebníkem.

„Předpokládaný průjezd cyklistů Bílovcem je v časovém rozmezí 14.15 až 14.45 hodin. K pelotonu se může přidat kdokoliv, a to na celou trasu, nebo jen na několik kilometrů, či metrů. Také je možnost se přijít podívat a povzbudit cyklisty k plánované trase," stojí k akci na webových stránkách města Bílovce.

O den později, ve čtvrtek 8. června, se cyklisté vydají vstříc osmé etapě dlouhé 116 kilometrů. Její start bude v 8 hodin ráno ve Frýdku-Místku, odkud účastníci vyjedou do Kopřivnice, města automobilů, a dále přes Lichnov a Bordovice zamíří na náměstí Míru do Frenštátu pod Radhoštěm.

DO CYKLOJÍZDY SE ZAPOJÍ I KAREL LOPRAIS

Zde je okolo půl jedenácté dopoledne slavnostně přivítají děti místních základních a mateřských škol spolu s frenštátskou starostkou Zdeňkou Leščišinovou. „Starostka města také převzala záštitu nad letošním, osmým ročníkem projektu a město Frenštát pod Radhoštěm navíc podpořilo jeho konání poskytnutím dotace z rozpočtu města," uvedla mluvčí frenštátské radnice Iva Vašendová a prozradila, že cyklistický peloton při průjezdu městem doprovodí také automobilový závodník Karel Loprais se svojí Tatrou 815.

Po zastávce ve městě uprostřed Beskyd bude etapa volně pokračovat do Rožnova pod Radhoštěm, Vsetína a Zlína.

Závěrečné kilometry dostanou účastníky veřejné, celkem deseti etapové cyklotour Na kole dětem 2017 na jižní Moravu, konkrétně do Mikulova, Brna a do cílové stanice v sobotu 10. června do Rouchovan.