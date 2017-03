Veronika se nevzdává! Pomoci jí můžete i vy

Rybí – Jeden telefonát a obrátí se vám život na ruby. Je to častá scénka z filmového plátna, ale i život bohužel píše tyto dramatické scénáře.

Povídat by o tom mohli manželé Fojtíkovi, kteří jeden takový hovor před více než rokem přijali a museli si vyslechnout zprávu, kterou nechce žádný rodič nikdy slyšet. Nezlomilo je to však, stejně jako jejich statečnou dceru Veroniku a od prvních dnů s těžkým osudem bojují.

Dceři Veronice se na podzim roku 2015 stál vážný úraz, který zcela změnil její život a život celé rodiny. Můžete prosím připomenout, co přesně se stalo?

V neděli 15. listopadu 2015 v poledne nám zazvonil telefon a dozvěděli jsme se, že se nám Verunka zranila. V tu chvíli jsme ještě netušili, jak nám to změní život. Po několika dalších telefonických rozhovorech jsme se dozvěděli, že Verunku ze svahu letecky přepravují do nemocnice v Linci, ale tam ji bohužel nemohli operovat z důvodu jejího vážné- ho poranění, proto ji znovu letecky přepravili na specializovanou kliniku v Klagenfurtu. Po této informaci jsme ihned odcestovali za dcerou. Jak zněl verdikt lékařů ohledně jejího poranění? V 5 hodin ráno jsme dorazili do Klagenfurtu, kde nám lékaři oznámili, že jde o velmi těžký úraz páteře a s největší pravdě- podobností už nebude chodit. Slova lékařů zněla: Operace dopadla dobře, buďte rádi, že přežila a že má hlavu v pořádku. Pocit, který jsme prožívali, je nepopsatelný. Později jsme se dozvěděli, že si poranila plíce, měla otřes mozku a zlomenou ruku. Řekli nám, že ji musí co nejdříve probouzet z umělého spánku a bude záležet na tom, jak bude schopna sama dýchat bez plicní ventilace a to byla pro nás další šokující informace.

Takový osud by zlomil nejednoho dospělého člověka, natož mladého. Ale Verča se s celou situací od začátku pere velmi statečně. Překvapilo vás to?

Probuzení naštěstí zvládla i její plíce a první věta, když se Verunka probrala z umělého spánku a uviděla nás, zněla: Vy jste kvůli mě přijeli do Rakouska? V té chvíli jsme si uvědomili, že je silnější, než jsme si mysleli, a že bude bojovat a nevzdá to. Verunka ví, že má velkou oporu v rodině, ale ona je ta bojovnice, silná a trpě- livá a všem nám dodává sílu a naději.

Po jak dlouhé době léčení se mohla Verča vrátit do školy a mezi své kamarády? Našla v nich dcera podporu?

Mezi své kamarády a spolužáky se Verunka vrátila po půl roce, kde pro ni nachystali i s paní učitelkou překvapení a krásně ji přivítali vyzdobenou třídou a spoustou sladkostí. Přestože se učila v nemocnici a rehabilitačním zařízení, vše dohnala a školní rok zakončila s vyznamenáním.

Od úrazu hledáte možnosti další léčby a sbíráte zkušenosti lidí, kteří mají podobný osud jako Veronika. To vás dovedlo k léčbě pomocí kmenových buněk?

Výsledek nikdo nezaručí, protože každý pacient je individuální. I kdyby byli dva pacienti se stejnou diagnózou, nikdy toto zranění nebude stejné, ale vidíme v tom velkou naději, kterou nechceme promarnit. U nás se tento druh léčby neprovádí, kde by měla tedy probíhat a jak je finančně náročná? Hledali jsme kliniky, kde se tato léčba provádí a zjistili jsme, že dětský neurolog doc. MUDr. Petr Vondráček, Ph.D. již deset let aktivně spolupracuje s izraelskou klinikou CTCI v Tel Avivu. Jedna aplikace vlastních kmenových buněk stojí cca 23 000 USD a je dobré léčbu do půl roku zopakovat pro lepší účinek.

Založili jste pro tento účel transparentní účet. Můžete tedy přiblížit, jak lidé mohou přesně dceři pomoc?

V loňském roce proběhlo ně- kolik akcí na podporu Verunky a byli bychom rádi, kdyby se letos povedlo něco podobného. V sobotu 25. února jsme pozvaní na veřejné lyžařské závody na Svinec, za který Verunka závodila. Chystají pro ni překvapení, ale netušíme co. (rozhovor vznikl ještě před konáním akce – pozn. red.) Velmi si vážíme všech lidí s dobrým srdcem a budeme nesmírně rádi za jakýkoliv finanční příspěvek.

PŘÍBĚH VERONIKY

Třináctiletá školačka Veronika Fojtíková od malička milovala pohyb. Ráda jezdila na kolečkových bruslích, na kole, skákala na trampolíně a na lyžích vydržela jezdit celý den. Proto ji rodiče přihlásili do lyžařského oddílu a začala jezdit po závodech.

Na podzim 2015 vyrazila do Rakouska na přípravu na novou sezonu a Veronika se nevzdává! Pomoci jí můžete i vy do neděle 15. listopadu probíhalo vše, jak má.

„Při posledním sjezdu z kopce, v důsledku nečekaného zhoršení počasí, nezvládla koordinaci na lyžích a narazila do dřevěného sloupku na okraji sjezdovky. Při pádu si vážně poranila páteř, plíci a zlomila ruku," popsala osudový okamžik její maminka Karin Fojtíková. Následoval letecký transport do nemocnice v Linci, následně do Klagenfurtu.

„Zde nám lékaři v pět hodin ráno sdělili, že jde o velmi těžký úraz páteře s poraněním míchy a že s největší pravděpodobností už nebude chodit," řekla dále maminka.

Verdikt lékařů ale rodinu nezlomil. Nastartoval v ní obrovskou vůli bojovat s nevítaným osudem.

I přes intenzivní léčbu a rehabilitaci se Veronika vrátila mezi své spolužáky a díky svému optimismu dává sílu nejen sobě, ale všem ve svém okolí. „Od úrazu neustále hledáme možnosti léčby a sbíráme zkušenosti lidí, kteří mají podobný osud jako my," dodává Karin Fojtíková.

Po řadě konzultací se rozhodli pro aplikaci kmenových buněk. Jde o mimořádně nákladnou léčbu, která dává naději, že by mohla Veronika opět chodit. Jedna aplikace kmenových buněk stoji 23 tisíc dolarů, tedy více než půl milionu korun. Proto rodina založila transparentní účet, kam mohou lidé zasílat finanční obnos a přispět tak na vytouženou léčbu.

Více se o Veronice Fojtíkové dočtete zde: veronika-fojtikova.webnode.cz, nebo na facebooku. Číslo transparentního účtu: 2501158446/2010