Do vzduchu bez ledu aneb Jak v Mošnově odmrazují letadla?

Nízká teplota, mrznoucí mlha, sněžení, mrznoucí déšť, vytváření námrazy. Nepříznivé přírodní podmínky určují, kdy se na Letišti Leoše Janáčka v Mošnově musejí odmrazovat letadla.

Takzvaný De-icing se provádí na veškerých nosných a řídících plochách letadla, tedy na křídlech a na ocasních částech.

„K odmrazování vyjíždí speciální vozidlo, které pomocí trysek nanáší na křídla a ocas stroje speciální kapalinu, která musí mít při výstupu z trysky minimálně šedesát stupňů Celsia. Směs, která se ředí vodou, je na bázi glykolu a při různé koncentraci odolává teplotám až do mínus 40 stupňů Celsia. Kapalina pro odmrazování je barevně odlišena od dalších směsí, takže nemůže dojít k záměně," uvedl vedoucí handlingu mošnovského letiště Jan Jurečka.

Pravidla

O tom, zda se bude letadlo nejprve odmrazovat a následně se bude ještě provádět i preventivní postřik, takzvaný Anti-icing, rozhoduje posádka letadla. Každý letecký dopravce má své metodické pokyny.

„Některé společnosti své stroje odmrazují už při plus pěti stupních Celsia venkovní teploty. V jiných případech může být okolní teplota i minus deset stupňů, k tomu suchý mráz, ale povrch letadla nenamrzá, takže se odmrazování neprovádí. Vše záleží na počasí," popisuje celý mechanismus Jan Jurečka.

U malých letounů nebo při nánosu pouze suchého sněhu někdy stačí takzvaný ofuk vysokotlakým vzduchem, nebo se stroj jednoduše omete…

Nejčastěji na mošnovském letišti odmrazují stroje mířící do Londýna a Bergama, poštovní linky do Lipska a pravidelnou linku do Prahy.

Postřiky

„K odmrazování, které trvá zhruba deset až patnáct minut, u typů letadel jako jsou Boeing 737 nebo Airbus A320, dochází také v případech, kdy je povrch letadla podchlazený a po natankování dojde k teplotnímu rozdílu a tím se vytváří námraza," uvádí vedoucí handlingu.

Postřik pro odmrazení vydrží zhruba třicet minut v závislosti na zvolené koncentraci. Preventivní postřik, který může, ale nemusí následovat, je viskózní, nesteče z povrchu, vytvoří ochranný film, který při suchém mraze vydrží až osm hodin, při hustém sněžení ale jeho účinnost výrazně klesá.

„Tento preventivní postřik snese rychlost 35 až 65 metrů za sekundu, takže letadlo se může rozjet, nabere vztlak, kapalina steče a letadlo pak bez jakýchkoliv nánosů vzlétne," dodal vedoucí handlingu Jan Jurečka.

Proč se letadla odmrazují? Odmrazování letadel je činnost zajišťující odstranění veškerých nánosů ledu, námrazy, sněhu a podobně z nosných a řídících ploch letadel, které jsou důležité pro správný a bezpečný let. Jakákoliv kontaminace povrchu těmito přírodními jevy zvyšuje riziko opakovaného namrzání povrchu během letu. Může vést k tvorbě i silné vrstvy ledu, který výrazně ovlivní proudění vzduchu kolem křídla nebo ocasních ploch natolik, že může dojít i ke ztrátě vztlaku letadla a jeho pádu.

