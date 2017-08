Hotel Vlčina ve Frenštátě pod Radhoštěm: skončí chátrání?

Frenštátský hotel Vlčina se možná opět stane vyhledávaným cílem turistů, kongresmanů a třeba i hráčů. Komplex chce koupit skupina Synot.

Kdysi proslulý Hotel Vlčina ve Frenštátě pod Radhoštěm již léta chátrá. Nyní svitla naděje, že by se z něj mohlo stát opět vyhledávané místo.Foto: Deník / Pavelek Ivan

Informace o tom, že o Vlčinu má zájem skupina Synot, se objevila již na červnovém zasedání zastupitelů Frenštátu pod Radhoštěm. Provozovatel nedaleké Valašské koliby Oldřich Kutáč se zeptal, zda se na zasedání bude projednávat žádost skupiny Synot o povolení provozování kasina na Vlčině, a zároveň apeloval na zastupitele, aby zájemci o hotelový komplex na Horečkách vyhověli.

„Raději Vlčinu s kasinem, než Vlčinu bez kasina a spadlou,“ poznamenal Oldřich Kutáč.

Starostka Frenštátu pod Radhoštěm Zdeňka Leščišinová potvrdila, že město obdrželo žádost Synotu, aby změnilo vyhlášku o provozování výherních zařízení, která by se týkala právě Vlčiny. „Dohodli jsme se, že požádáme o záměr a sejdeme se s případným zájemcem o koupi Vlčiny, než se tím zastupitelstvo bude zabývat,“ sdělila frenštátská starostka.

Jan Svoboda, jenž má ve skupině Synot na starosti hotelové služby a cestovní ruch, pro Novojičínský deník sdělil, že mají o Vlčinu velký zájem, jen ho mrzí, že si mnozí tento zájem spojují jen s provozováním kasina.

„Ten objekt je pro nás zajímavý stejně jako celý tento region. Proto jsme nedávno ve Velkých Karlovicích otevřeli špičkový grandhotel Tatra a plánujeme tam také aquapark Vodní svět,“ řekl Jan Svoboda.

Dále uvedl, že ve valašském regionu vidí velký potenciál. „Provozujeme tady řadu zařízení a rádi bychom to portfolio rozšířili o další hotelový projekt, a tím je hotel Vlčina, o němž jsme zjistili, že je k dispozici,“ řekl Jan Svoboda.

Hotel Vlčina je podle Jana Svobody zajímavý architektonicky a je umístěný v zajímavé lokalitě.

„Byla by tam restaurace, kavárna, rádi bychom jej rozšířili o wellness část a o kongresovou část, aby tam bylo více funkcionalit a nebylo to jen o ubytování, ale abychom z toho udělali celoroční resort. Pokud by zastupitele schválili a povolili změnu vyhlášky, aby se součástí hotelu mohlo stát kasino, byl by to benefit navíc. Neberu to jako podmínku, ale kasino to zatraktivní. Podobnou zkušenost máme například v Trenčíně, kde je evropsky a světově oceňovaný hotel, kde máme kasino světové sítě Olympic a přidává to na hodnotě toho hotelu,“ pokračoval Jan Svoboda s tím, že kasino v tomto případě nelze vnímat jako nějakou zakouřenou hernu. Ale něco, co přivede do regionu solidní klientelu.

Jan Svoboda oceňuje také to, že Vlčina má svůj příběh a je v podstatě v regionu legendární stavbou. Kromě různých známých osobností ji navštívil také prezident Edvard Beneš, jenž ve stejné době navštívil i známě termální koupaliště Zelená žaba v Trenčianských Teplicích. To společnost Synot rekonstruovala a doslova zachránila po dvaceti letech chátrání.

„Máme velmi pozitivní vztah k legendárním nemovitostem a já jsem přesvědčen, že hotel Vlčina je v daném regionu legendární a zaslouží si kompletní rekonstrukci. Vznikl by kongresový a wellnessový komplex s mnoha dalšími funkcionalitami, který by oživil region v každém případě. Jsme připraveni na tom projektu proinvestovat zhruba dvě sta milionů korun,“ uzavřel Jan Svoboda.