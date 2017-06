Vyšetřování pokračuje, SVČ Fokus bude mít nového ředitele

Novojičínská radnice hledá nového ředitele Střediska volného času Fokus. Martin Jakůbek, který byl 1. června propuštěn z vazby, už není zaměstnancem města.

Středisko volného času Fokus Nový Jičín.Foto: Deník / Adam Knesl

Nový Jičín Rada města minulý týden vyhověla žádosti Martina Jakůbka o ukončení pracovního poměru dohodou, čímž se otevřela vedení města cesta pro vypsání konkurzu na ředitelské místo v SVČ Fokus. Radnice tento krok realizovala ještě tentýž den.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

„Radní také odsouhlasili požadavky na vedoucí pozici ředitele či ředitelky SVČ Fokus. Zájemci o toto pracovní místo mohou posílat své přihlášky do 22. června. Podrobné informace naleznou na webových stránkách města Nový Jičín. Případné dotazy zodpoví personalistka úřadu nebo vedoucí oboru školství," řekl starosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák.

V ideálním případě by měl kormidlo ve Fokusu vítězný kandidát převzít 1. srpna, nicméně, jak řekl i starosta Dvořák na čtvrtečním zastupitelstvu, termíny ve výběrovém řízení jsou šibeniční, není tak vyloučen ani termín 1. září. Do doby, než bude komisí vybrán nový ředitel, povede příspěvkovou organizaci města Pavel Sedlář.

STŘEDISKO FUNGUJE BEZ PROBLÉMŮ

„Díky vstřícnému přístupu všech pracovníků Střediska volného času Fokus zařízení fungovalo a funguje i bez přítomnosti pana Jakůbka bez omezení. Výuku zájmových kroužků, které vedl, převzali jiní pedagogové. Podařilo se zajistit také všechny letní tábory a tradiční prázdninové akce," dodal starosta.

Jak připomíná mluvčí města Marie Machková, Martin Jakůbek pracoval ve školství od roku 1992 jako pedagog. Od 1. ledna 2005 byl zaměstnancem SVČ Fokus, o dva roky později se stal zástupcem ředitele, od 1. července 2013 byl ředitelem této příspěvkové organizace města.

„Na konci letošního března obdrželo vedení radnice informaci, že je vyšetřován Policií České republiky," připomněla. V policejních poutech skončil Martin Jakůbek v pondělí 27. března, následně Okresní soud v Novém Jičíně rozhodl o uvalení vazby. Tu opustil Jakůbek ve čtvrtek 1. června, což potvrdila Deníku novojičínská státní zástupkyně Zuzana Minářová.

„Důvody vazby pominuly nebezpečí, že by ovlivňoval svědky, takže byl propuštěný. Vyšetřování ale ještě neskončilo, ještě se v té věci provádějí nějaké úkony," sdělila Zuzana Minářová.

Důvodem, proč bývalého ředitele Fokusu na konci března zadržela policie, byly sexuálně motivované trestné činy. „Trestné činnosti se muž dopouštěl jednáním proti dětem ve věku 15 až 18 let, v jednom případě se jedná o dítě mladší patnácti let. Obviněnému hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do deseti let," řekl tehdy Petr Směták, novojičínský policejní mluvčí. Rozsah a upřesnění páchání trestné činnosti je předmětem další vyšetřování, které stále pokračuje.

Jak Deník zjistil, o SVČ Fokus se intenzivně zajímají také policisté z oddělení hospodářské kriminality, kteří si ze sídla organizace v ulici K Nemocnici odnesli řadu dokumentů. Kriminalisté tak předběhli úředníky města, kteří se chystali ve Fokusu provést kontrolu, nicméně nyní nemají podklady pro její realizaci.

„Vzhledem k tomu, že Policie ČR odebrala ze SVČ Fokus účetní doklady, může proběhnout kontrola hospodaření kontrolním odborem města Nového Jičína až po jejich vrácení," sdělila vedoucí odboru školství Oldřiška Navrátilová s tím, že dřívější kontroly neodhalily ve Fokusu žádné prohřešky.

„Veřejnosprávní kontrolou v oblastech, které byly předmětem provedené kontroly ze strany zřizovatele, nebylo zjištěno porušení příslušných předpisů. Také kontrola České školní inspekce nenašla žádné pochybení," poznamenala Anna Hubová, vedoucí kontrolního odboru Městského úřadu Nový Jičín.