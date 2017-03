Za lyžováním už jen do Beskyd

Malé lyžařské areály na Novojičínsku pro letošní sezonu končí. Stále dobré sněhové podmínky hlásí vlekaři v Beskydech.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Obleva posledních dnů doprovázená dešťovými přeháňkami dala pořádně zabrat zasněženým sjezdovkám na Novojičínsku. Na většině míst už skončila letošní sezona.

Nadšenci do zimních sportů mohou ještě dnes vyrazit na Svinec u Nového Jičína, ale i zde se jedná o jedno z posledních letošních lyžování, ne-li poslední. Definitivně je sezona u konce už v Kopřivnici na Červeném kameni, v Rybí nebo v Tošovicích u Oder.

Teplé počasí se negativně promítlo také do stavu sjezdovek na Pustevnách, kde není v provozu ani jeden vlek. To však neplatí o větších beskydských areálech v sousedních okresech. Lyžovat se bude například na Bílé, Gruni nebo v Mostech u Jablunkova.

Provozní Ski areálu Mosty u Jablunkova Jaroslav Bojko řekl, že ve středisku bude v provozu jedna sjezdovka a dva vleky. „Předpokládáme, že víkend ustojíme ještě v nějaké kvalitě, a po neděli uvidíme, jak se bude vyvíjet počasí. Mají přijít ještě nějaké srážky, uvidíme, co to s pokrývkou udělá, protože ubývá sněhu," řekl Bojko. Na sjezdovce zde stále leží kolem 40 centimetrů sněhu.

„Sněhu máme zatím dost. Jedeme dál v klasickém provozu, akorát možná v sobotu skončíme pro tuto sezonu s večerním lyžováním. Ještě uvidíme, jaký bude vývoj počasí," řekl vedoucí střediska Ski Bílá Jaroslav Vrzgula. Na sjezdovkách na Bílé je 30 až 35 centimetrů sněhu. „Lyžování je ještě v pohodě," dodal Vrzgula.

Výkonný ředitel SkiParku Gruň ve Starých Hamrech Kemal Rušitovič řekl, že ve středisku se bude lyžovat celý víkend. „Jedeme v takovém omezenějším provozu, ale jenom proto, že je vyřazený dětský vlek. Jinak zatím všechno šlape.

Ve čtvrtek nám napadl tak dvoucentimetrový poprašek, takže je to tady krásně bílé, čekáme ještě nějaké srážky z pátku na sobotu," řekl Rušitovič. Připraveny podle něj budou oba svahy. „Dětský vlek už nejede, tam je jenom přírodní sníh, ale lyžařská školička by ještě byla k dispozici, pokud by byl zájem," řekl Rušitovič.

Lyžařům, kteří se chystají na Gruň, doporučuje, aby sledovali internetové stránky areálu s aktuálními informacemi.