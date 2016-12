Za odpad zaplatí lidé stejně. Snížit cenu likvidace může jeho větší třídění

V příštím roce zaplatí občané Nového Jičína za vývoz odpadu 552 korun. Radnice se snaží obyvatele města motivovat, aby odpad více třídili.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Pavel Sonnek

Kromě ekologických důvodů má poctivě tříděný odpad jednu velkou výhodu. Peníze. Neskončí totiž na skládce, za jejíž využití zaplatí města ročně miliony korun. Navíc v budoucnu bude platit pro radnice jasná rovnice: čím větší objem vytříděného odpadu budou mít, tím menší bude taxa za vývoz smetí na skládky.

Poplatek za odpad zůstává v Novém Jičíně a jeho místních částech stejný už pátým rokem. „V roce 2015 vynaložil Nový Jičín na odpadové hospodářství více než 18 milionů korun. Na jednoho občana tak vychází částka 760 korun. Rozdíl pokrývá město ze svého rozpočtu," upřesnila vedoucí odboru životního prostředí novojičínské radnice Eva Bártková. Platbu lze provést bezhotovostním převodem na účet města nebo v hotovosti na pokladně úřadu na Divadelní ulici 1.

„Úhradu poplatku již, oproti minulým letům, nejde rozložit do dvou splátek a termín splatnosti je do 30. června 2017," připomíná mluvčí města Marie Machková.

Zda bude muset v dalších letech putovat z městské kasy na odpadové hospodářství více peněz, záleží z velké části také na samotných občanech. To ostatně potvrzují slova místostarosty Nového Jičína Ondřeje Syrovátky: „Ke snížení výdajů na tuto službu mohou přispět i občané, pokud budou v ještě větší míře třídit odpad. To, co se vytřídí, je totiž možné znovu upotřebit a nemusí se za poplatek umisťovat na skládku. Tento poplatek bude navíc v budoucnu nižší pro města, která mají podíl vytříděných odpadů větší. Aby město aktivitu lidí podpořilo, nabízí jim od 2. ledna 2017 bezplatně sady tašek na tříděný odpad," vysvětlil.

Tašky jsou učeny na sběr plastu, papíru a skla a zájemci si je od 2. ledna 2017 až do vyčerpání zásob mohou vyzvednout na odboru životního prostředí, v kanceláři číslo 306.

Radnice také vyhlásila soutěž o originální nápad na zlepšení separace a zvýšení množství tříděných odpadů v Novém Jičíně. „Stručný popis řešení může do 31. března 2017 zaslat na adresu odboru životního prostředí městského úřadu každý občan města a místních částí. Vybrané návrhy zavedeme do praxe," řekla Marta Kiššová z odboru životního prostředí. Slavnostní vyhlášení pěti vítězů bude součástí oslav Dne Země, jež se uskuteční 21. dubna. Nejlepší nápady budou oceněny designovými nerezovými koši na tříděný odpad.

Kdo musí uhradit poplatek za odpad? Poplatek za komunální odpad platí každá osoba, která trvale žije v Novém Jičíně, včetně cizinců, jež zde pobývají déle než tři měsíce, i občanů, kteří mají na území města rekreační stavbu, byt či dům, v nichž není nikdo přihlášen k bydlení. „Od roku 2012 platí poplatek i ti, kteří mají nahlášen pobyt na úřední adrese, tedy na radnici. Od úhrady za komunální odpad jsou osvobozeni pouze klienti chráněného bydlení, dětských domovů a domovů pro seniory," upozornila vedoucí finančního odboru Jarmila Straková.