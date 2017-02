Začne oprava několika nádraží. SŽDC chce do nich investovat desítky milionů

Zhruba 1,8 milionu korun uvolní Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) na opravu nádražní budovy v Odrách. Budova stojí na trati Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou, která byla otevřena již 15. října 1891.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Alena Kaňková

To, že by potřebovala opravit, a nejen tato budova, ale i další objekty na vlakovém nádraží, je patrné ze současného vzhledu. Zatím ale půjde zejména o střechu hlavní budovy.

„Plánovaná oprava obnáší opravu střešní krytiny a klempířských prvků, a také výměnu oken a dveří," sdělila Kateřina Šubová, mluvčí SŽDC, a upřesnila, že předpokládaný termín realizace je červen až listopad letošního roku. „Zásadní omezení pro cestující neočekáváme," poznamenala Kateřina Šubová.

Moderního dopravního terminálu, který nahradil chátrající nádraží z 50. let minulého století, se loni dočkali v Třinci. Rekonstrukce nádraží se od prosince 2014 odehrávala ve dvou částech modernizace budovy byla v režii Českých drah, rekonstrukci prostoru před nádražím zajišťovalo město Třinec. Stavba přednádraží skončila v termínu, tedy v prosinci 2015, nicméně cestující byli nuceni počkat do loňského dubna, kdy Drážní úřad povolil na třineckém nádraží zkušební provoz. Původní projekt ale nezahrnoval úpravu komerčních prostor, a proto bylo nutné na přelomu roku zahájit dokončení omítek, rozvodů a dlažby v první části neopravovaných prostor. Letos se má pokračovat v investicích do zbývajících prostor.

Nová okna nebo dveře pak dostanou výpravní budovy v Návsí na Frýdecko-Místecku, opravy se mají týkat rovněž nádražní budovy v Bohumíně. SŽDC tam má v plánu opravit střechu výpravní budovy, včetně poškozené fasády. Do poloviny příštího roku by měla být hotova oprava hlavního stavědla, které před rokem vyhořelo, a momentálně je provoz bohumínské stanice řízen z mobilních prostor.

Rozsáhlá modernizace čeká také budovu havířovského vlakového nádraží, které chtělo minulé vedení Českých drah zbourat. Letos se má začít s přípravami. „Předpokládáme odbourání částí objektu a zachování hlavní halové části, nicméně vše vzejde z projektové přípravy. Navíc budeme jednat o případném sloučení rekonstrukce výpravní budovy v rámci plánované velké rekonstrukce havířovské železniční stanice," vysvětlila Kateřina Šubová.

Letos by se mělo také začít s modernizací karvinské železniční stanice. Je součástí modernizace železničního koridoru v úseku Dětmarovice Louky nad Olší a už několik let se posouvá kvůli administrativním problémům.