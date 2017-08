Zastupitelé se handrkovali kvůli prodeji domu na náměstí. Záměr ale schválili

Už poněkolikáté přistál na stole zastupitelů Studénky návrh týkající se prodeje budovy na náměstí Republiky. Po živé debatě záměr zastupitelstvem nakonec prošel.

Radnice ve Studénce.Foto: Deník/Ivan Pavelek

Poměrně dlouhou diskusi vedli k tomuto bodu zastupitelé města na svém posledním zasedání, ale také v únoru a v dubnu loňského roku, kdy již o prodeji zastavěného pozemku rozhodovali. Zatímco loni zastupitelstvo prodeji zelenou nedalo, tentokrát se městu konečně podařilo odsouhlasit zveřejnění daného záměru, jehož předmětem je prodej pozemku parcelní číslo 1388 o výměře 196 metrů čtverečních spolu s budovou čísla popisného 698 v části Butovice, a to za minimální cenu 3,7 milionu korun.

V diskusi, která po předložení návrhu na sebe nenechala dlouho čekat, se někteří zastupitelé vyslovili k tomu, aby si město dům ležící v blízkosti městského úřadu nechalo ve svém vlastnictví, jiní se naopak přiklonili k tomu, aby byl prodán.

Zastáncem první z možností byl zastupitel Lubomír Vavroš, který uvedl, že nepovažuje za rozumné, aby město tuto budovu prodávalo. „Ona možná není dvakrát výdělečná, ale myslím si, že se dá provozovat jako neztrátová a perspektivně určitě výdělečná. Je to poslední prostor v centru města, který město může případně využít ve prospěch služeb potřebných pro občany, pokud by k této potřebě došlo,“ nechal se na zastupitelstvu slyšet Lubomír Vavroš.

Stejného názoru byl i zastupitel Karel Polák. „Podporuji pana Vavroše v tom, že už to tady bylo několikrát nabízeno k prodeji, zastupitelstvo to ale neprodalo,“ připomněl svým kolegům Karel Polák a pokračoval: „Pokud se podíváme do rozpočtu, kolik máme peněz na účtu, tak si myslím, že by se tam nějaká ta koruna našla na to, aby se ta budova opravila. I když náklady tam jsou údajně velké, přesto si myslím, že by se to prodávat nemělo.“

Na jeho slova zareagoval studénecký místostarosta Petr Odchodnický s tím, že se městu nabízí v podstatě dvě možnosti. Buď budovu prodají anebo ji zrekonstruují zcela ve své režii. „Myslím si, že když to projde v tom duchu, že to nechceme prodat, tak bychom měli být obeznámeni s tím, že musíme do toho objektu investovat peníze, které to bude stát,“ řekl místostarosta a dodal, že by se v tomto případě předpokládané náklady pohybovaly okolo 7,5 milionu korun.

Opačné stanovisko zaujímal zastupitel Libor Slavík, který vystoupil s tím, aby město objekt na náměstí prodalo, protože s ním nemá do budoucna žádné plány. „Myslím si, že výhledově nemáme žádné nájemce, kromě stávajících, takže ta investice není na místě. Jsem pro to, aby se budova prodala i s tím bonusem studie úpravy objektu, a ať se nový majitel ukáže,“ poznamenal Libor Slavík.

K němu se přidal také zastupitel Ivo Lazecký, jenž uvedl, že se ve Studénce nachází více nevyužívaných objektů, jako je například stará škola, starý zámek nebo kino. „Tyto nemovitosti strádají, nemají žádný směr ani záměr. Z prodeje budovy na náměstí budeme mít výnos více než tři miliony korun a dnes tam máme čtyři reálné kupce. Navíc město nemá jednoznačný záměr, co s tím,“ podotkl zastupitel Studénky.

Proti tomu se ohradil Karel Polák. „Jsem samozřejmě proti. Vytápíme starou školu, vytápíme další školu, taky nevíme, co s tím. Látáme s odpuštěním střechu starého zámku po pěti metrech, taky nevíme, co s ním. A tady je budova, která je uprostřed náměstí,“ pronesl zastupitel Karel Polák.

V závěru do diskuse vstoupila ještě zastupitelka Růžena Pilchová Mackovíková s tím, že je pro to, aby si budovu zachovalo město. Podle ní by dům na náměstí mohla v budoucnu využít radnice pro rozšíření svých kapacit. „Nevím, jestli už máte projekt na rozšíření úřadu, kde budou další archivy a další kanceláře. Viděla bych to tak, že se ty budovy dají nějak propojit,“ podotkla zastupitelka.



Po několikaminutové debatě nakonec zastupitelé dvanácti hlasy z v tu chvíli osmnácti možných záměr prodeje schválili.