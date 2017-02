Zchátralý areál dostává šanci ožít

Léta devastace a chátrání jsou v současné době patrná na vzhledu areálu Skalních sklepů v Odrách. Nyní se rýsuje šance na jejich znovuobnovení.

Skalní sklepy - bývalý sklep. Ilustrační foto.Foto: www.odry.cz

Areál Skalních sklepů v Odrách kdysi sloužil jako amfiteátr, ještě před rokem 2000 se tam konaly letní zábavy. Poté nastaly problémy, neboť se zjistilo, že stavby v areálu nejsou zkolaudované. Osiřelý areál začal chátrat, k jeho rychlé zkáze přispěla devastace. Před pár lety se konečně začalo hovořit o tom, že by se s touto „ostudou" města mělo něco dělat, loni se zastupitelé shodli na případné revitalizaci areálu. Na nedávném zasedání zastupitelstva v Odrách již bylo možno vidět, jak by mohl areál vypadat.

Vedoucí odboru kultury a školství oderského městského úřadu Alena Buczková připomněla, že se uskutečnily ankety ve zpravodaji a na webových stránkách města. „Byla také jednání pracovních skupin a z nich vyplynulo zadání studie, která měla pojmout areál jako sportovně rekreační," poznamenala Alena Buczková.

Architekti Barbora Černá a Lubomír Dener, tvůrci studie, areál rozdělili do tří oblastí první je lom Skalka a okolí, další je samotný areál Skalních sklepů a třetí oblastí jsou různé propojovací trasy a chodníky. „Vše je rozdělené do sedmnácti objektů, aby se mohlo postupovat po etapách," uvedl Lubomír Dener s tím, že celkové náklady včetně DPH by byly něco přes 11 milionů korun.

Barbora Černá doplnila, že při návrhu vycházeli z městem navrhované trasy Naučné stezky Milíkov, která by měla začínat v areálu Skalní sklepy. „Chtěli bychom to zpřístupnit cyklistům, sportovcům i těm, kteří chodí na procházky a dětem," podotkla Barbora Černá.

Kromě přírodního jeviště a nového pódia se zázemím by v areálu měly být cvičební stroje, lezecká stěna, dětské hřiště, lavičky, na Skalce by měl být altán. Aby byla vyhlídka dokonalá, město má příslib Lesů České republiky, že vykácí některé stromy.

Většině zastupitelů se studie líbí, některým se však náklady zdají vysoké. Alena Buczková upozornila, že by bylo možné dosáhnout na dotaci ve výši 50 procent z ministerstva pro místní rozvoj. Zastupitelka Radomíra Gotzmannová nato sdělila, že studie je zdařilá a v podobném duchu se vyjádřil například zastupitel Petr Stupárek. „Chce to, ať to místo nějak vypadá a město se za něj nemusí stydět. Myslím si, že ten areál je mimořádný a lidé se o něj budou zajímat více než třeba o hřiště na sídlišti," uvedl Petr Stupárek.

Studie se líbí rovněž starostovi Oder Liborovi Helisovi. Ten řekl, že rozdělení případné revitalizace na jednotlivé části bude rozumné, nato upozornil, že všichni zastupitelé budou mít pracovní schůzku, na které si vše upřesní. Poté zastupitelé vzali předloženou studii na vědomí.