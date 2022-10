Konzervativec by mohl říci, že Jindřich Vobořil není státní protidrogový, nýbrž drogový koordinátor. Krom zdražování alkoholu a cigaret totiž navrhuje legalizaci marihuany. Tu by podle něj mohly dospělým prodávat speciální obchody s licencí.

Ale bez jízlivostí. Nový plán přístupu k návykovým látkám je moderní a rozumný. Vobořil navrhuje, aby tradiční drogy, alkohol a cigarety byly zdaněny výš než doposud. A to podle míry škodlivosti. Například papírové cigarety víc než zahřívaný tabák.

To by jednak mohlo přinést do rozpočtu až patnáct miliard korun, jednak by to postupně mohlo vést k tomu, že lidé sníží spotřebu návykových látek nebo přejdou na jejich méně nebezpečné formy.

Podstatně se má zvýšit i částka na prevencia pomoc závislým, zejména alkoholikům. Ti potřebují největší péči. Alkohol totiž neničí jen alkoholiky, ale i jejich okolí, a ochuzuje státní pokladnu.

Samozřejmě jsou tu i otazníky. V době inflace a velké společenské deprese lidé neponesou lehce, pokud se jim oblíbené a společensky tolerované protistresové látky zdraží. Státní rozpočet je v obrovském schodku. Pomoc závislým bude tedy až na posledním místě. Celý plán se tak může rozpadnout. Politika už semlela mraky bohulibých úmyslů.

V tomto případě by však politici měli jít spíš ještě dál. Krom legalizace konopí by měli uvažovat o povolení psychedelických drog, jako je LSD, pro léčebné účely. Vědci to doporučujía poukazují na to, že tyto látky pomáhají léčit například právě závislosti. Kruh by se zajímavě uzavřel. Droga vyhání drogu.