Důvodem, proč Evropský parlament, stejně jako Evropská komise a časem zřejmě i soudy EU, vadí Babišovi, je právě to, že ho nutík dodržování pravidel hry. K tomu, aby vyřešil svůj obludný střet zájmů nebo nezneužíval pro své pokračující podnikání peníze nás evropských poplatníků.

Europoslanci mají slušné západoevropské platy. Na poměry normálních zemí EU, ne platově podvyživeného Česka, však nijak závratné. Evropský parlament je také světový unikát, je to taková obdoba amerického Kongresu a Sněmovny reprezentantů v jednom. S tím rozdílem, že Evropská unie ještě není jeden stát jako USA .

Je to práce náročná nejen z hlediska znalostí jazyků a evropských reálií, ale i cestování.

Je to také instituce, která dává České republice a jejímu hlasuv rámci Evropské unie největší sílu. A to už vzhledem k tomu, že jsouv přepočtu na poslanecké mandáty menší země jako Česká republika zvýhodňovány oproti velkým zemím. Česká republika tu má dnes dva místopředsedy. Jedním z nich je Dita Charanzová za ANO Andreje Babiše.

