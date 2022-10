Když začne hořet jeden dům, hasiči většinou zvládnou požár uhasit, aniž by se začal šířit na okolní budovy. Když začne hořet les na několika kilometrech čtverečních, hasiči většinou mají velké problémy oheň zkrotit, aniž by poškodil i budovy k lesu přilehlé. Proč o tom mluvíme? Situace na finančních trzích je rozbouřená. Kurzy jednotlivých měn jsou vrtkavé, to samé platí pro vývoj na akciových nebo dluhopisových trzích. Na jednotlivých lokálních trzích budou vznikat jednotlivé lokální požárky. Horší bude, až jeden z těchto požárků přeroste v jeden velký požár, který vzplane napříč globálními trhy.

Markéta Šichtářová

je ekonomka

Jeden z požárů na dluhopisovém trhu musí hasit také britská centrální banka Bank of England, a to už máme dluhovou krizi za rohem. Bank of England zasáhla, aby zabránila dalším výprodejům na dluhopisovém trhu. Do problémů se totiž dostaly britské penzijní fondy využívající strategii pod názvem liability-driven investment (LDI). Ta spočívá ve snaze o vyrovnání dlouhodobých závazků fondu s aktivy prostřednictvím derivátů, jako jsou úrokové swapy. Jde o to, že fond si je dopředu vědom, že v dlouhodobém měřítku musí průběžně vyplácet penze. Proto se chce vůči těmto tokům zajistit. Za využití páky jde do takzvaného swapu, v němž pravidelně vyplácí plovoucí sazbu, ale získává sazbu fixní. Vstup přes páku s minimálním počátečním vkladem (např. s dluhopisy jako kolaterálem) mu umožňuje ostatní prostředky využít jinde, např. při investici do rizikových aktiv.

Podzim bude v ekonomice divoký

Vtip je v tom, že dokud jsou úrokové sazby stabilně nízké, celý systém funguje na jedničku. Jenže když úrokové sazby rostou jako nyní, celý systém může spadnout jako domeček z karet. Při růstu úrokových sazeb je totiž fond vyzván, aby dodal dodatečnou likviditu – aby doplnil počáteční vklad. A kde by na to měly britské penzijní fondy vzít, když jsou dlouhodobě ve ztrátě? Logicky proto odprodávaly to, čím disponovaly - tedy britské státní dluhopisy. Jenže to přineslo skok výnosu třicetiletých britských bondů směrem nahoru – konkrétně o více než sto bodů během dvou dní. A britský stát by tak musel platit za své dluhy příliš vysoký úrok a neměl by na to. Britská centrální banka proto narychlo vyhlásila neomezené nákupy státních dluhopisů neboli monetizaci státního dluhu (!). To už je nefalšovaná dluhová krize.

Prozatím se britské centrální bance podařilo akutní požár u 30letých dluhopisů uhasit a jejich výnos zpětně mírně klesnul. Na pozadí toho ale trpěla britská libra, jejíž kurz se k dolaru v posledních dnech dostal na historicky nejslabší úrovně. A hlavně: tím není nebezpečí zažehnáno. Rok 2008 se také zprvu vyznačoval jen omezenými a zdánlivě lokalizovanými požáry. Dokud se nezačala nákaza šířit.

Zapomeňme tedy na to, že jsme žili v dobách nízké (v řadě zemí téměř nulové) inflace. Nyní se rychle rostoucí ceny propisují stále negativněji do fungování ekonomik a růst cen hned tak nezchladne. Centrální banky budou tedy ve světě dál zvyšovat jejich úrokové sazby. A v prostředí rychle rostoucích úrokových sazeb ve světě budou vyplouvat na hladinu pořád další a další dosud dobře maskované tržní nerovnováhy, které budou hasit centrální banky od východu na západ.

Největším strašákem je ale „šíření velkého požáru“. Tedy to, že napětí se v příštích měsících přelije napříč finančními trhy tak jako v roce 2008. Energetická krize tedy nemusí být tím nejhorším, co v příštích měsících přijde do Evropy. Do problémů se mohou dostat i některé evropské banky.

